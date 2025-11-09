  • Спортс
  Агент Лички сообщил об отказе клубу РПЛ осенью: «Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Он достиг определенного статуса в России, не готов браться за первый попавшийся вариант»
Агент Лички сообщил об отказе клубу РПЛ осенью: «Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Он достиг определенного статуса в России, не готов браться за первый попавшийся вариант»

Агент Лички: Марцел осенью отказался от варианта с клубом РПЛ.

Анатолий Николаев, агент Марцела Лички, рассказал о планах тренера.

Ранее Личка покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк».

– Как у него настрой? Он хотел бы в Россию – в медиа были новости о разных вариантах в РПЛ?

– Было конкретное предложение от одного клуба. Но от него Марцел отказался. Клуб называть некорректно. Это было относительно недавно.

– Почему отказались?

– Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Это было вот сейчас, осенью. И он отказался. Клуб не стал менять тренера. 

– Марцел просто хочет отдохнуть или хочет более статусную команду? 

– Он хочет пока отдохнуть, посмотреть, прикинуть. Не готов браться за первый попавшийся вариант. Марцел достиг определенного результата в России, у него есть определенный статус, и трудоустройство – вопрос времени. Может быть, что-то в России, может быть – не из России. Но он открыт к России, – сказал Николаев. 

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
агенты
