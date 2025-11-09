  • Спортс
  Экитике о требованиях Слота: «Иногда это раздражает, хочется пожаловаться. Но он желает мне и «Ливерпулю» лучшего. Тренер не будет разговаривать с тобой, если ты ему не нравишься»
2

Экитике о требованиях Слота: «Иногда это раздражает, хочется пожаловаться. Но он желает мне и «Ливерпулю» лучшего. Тренер не будет разговаривать с тобой, если ты ему не нравишься»

Юго Экитике: иногда требования Слота раздражают, но он желает мне лучшего.

Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике признался, что порой его раздражают требования главного тренера Арне Слота.

«Иногда чувствуешь себя сердитым как игрок, это раздражает. Но я знаю, что он [Слот] желает мне и команде лучшего. Я бы сказал, что он наседает на меня, но не из-за чего-то плохого. Он просто хочет мне помочь, поэтому я не воспринимаю это в штыки. Он хочет, чтобы я отдавал ему все больше и больше.

Иногда когда тренер наседает, тебе кажется, что это слишком, и хочется пожаловаться. Но это хорошо, потому что, если ты не нравишься тренеру, он не будет с тобой разговаривать или пытаться выжать из тебя максимум. Я воспринимаю это положительно. Когда я оглядываюсь назад и пересматриваю наши обсуждения, я вижу только хорошее, мне есть куда расти.

Дело в основном в работе без мяча. В том, чтобы быть более вовлеченным в игру и больше работать на команду, что я и пытаюсь делать. Мы добьемся этого», – сказал Экитике.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoЮго Экитике
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoтактика
психология
