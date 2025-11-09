Экитике о требованиях Слота: «Иногда это раздражает, хочется пожаловаться. Но он желает мне и «Ливерпулю» лучшего. Тренер не будет разговаривать с тобой, если ты ему не нравишься»

Юго Экитике: иногда требования Слота раздражают, но он желает мне лучшего.

Форвард «Ливерпуля » Юго Экитике признался, что порой его раздражают требования главного тренера Арне Слота .

«Иногда чувствуешь себя сердитым как игрок, это раздражает. Но я знаю, что он [Слот] желает мне и команде лучшего. Я бы сказал, что он наседает на меня, но не из-за чего-то плохого. Он просто хочет мне помочь, поэтому я не воспринимаю это в штыки. Он хочет, чтобы я отдавал ему все больше и больше.

Иногда когда тренер наседает, тебе кажется, что это слишком, и хочется пожаловаться. Но это хорошо, потому что, если ты не нравишься тренеру, он не будет с тобой разговаривать или пытаться выжать из тебя максимум. Я воспринимаю это положительно. Когда я оглядываюсь назад и пересматриваю наши обсуждения, я вижу только хорошее, мне есть куда расти.

Дело в основном в работе без мяча. В том, чтобы быть более вовлеченным в игру и больше работать на команду, что я и пытаюсь делать. Мы добьемся этого», – сказал Экитике.