Песня «Солдат» группы «Любэ» играет в раздевалке молодежки на МЧМ перед выходом на лед

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Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев прокомментировал победу над Германией (2:1) в 1/4 финала МЧМ и рассказал, какая песня помогает хоккеистам заряжаться перед выходом на лед.

«Самое важное, что мы выиграли. Мы сможем сделать так, чтобы стать лучше в полуфинале.

Я сегодня делал ту же работу, что и в прошлых матчах. Немцы много бросков блокировали, матч был похож на игру с чехами. 

Мой гол? Мне очень повезло с партнерами. Бардаков перевел на Чистякова, Сэм сделал пас, как Фетисов, мне осталось только разобраться с вратарем.

Я считаю, что начало матча было неплохим. Мы были готовы к утренней игре, легли вчера в 8-9 вечера. Время встречи не повлияло на игру. Может быть, переволновались, так как первый матч плей-офф.

Сейчас перед выходом на лед в раздевалке играет песня «Солдат» группы «Любэ», – сказал Пономарев.

Хоккеисты молодежной сборной России спели песню группы «Любэ» «Ты неси меня, река»

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