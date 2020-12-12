«Тур де Ски». 2-й этап. Непряева, Сорина, Ступак, Карлссон и Андерссон выступят в масс-старте на 10 км «классикой»

2 января в швейцарском Валь Мюстаире состоится второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.

Лыжные гонки

Тур де Ски

Валь Мюстаир, Швейцария

2-й этап

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

Начало – 14:30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Линн Сван (Швеция) – 2.33,0

2. (США) – 12,0

3. (Швеция) – 16,0

4. Рози Бреннан (США) – 16,0

5. Надин Фандрих (Швейцария) – 18,0

6. Анамария Лампич (Словения) – 20,0

7. (Швеция) – 25,0



8. (Россия) – 35,0



9. Моа Лундгрен (Швеция) – 38,0

10. (Швеция) – 39,0

11. Наталья Непряева (Россия) – 40,0

13. (Россия) – 55,0...

21. (Финляндия) – 1.02,0...

23. (Россия) – 1.03,0...

32. (Швеция) – 1.12,0...

51. (Россия) – 1.18,0...

53. (Россия) – 1.19,0...

56. (Австрия) – 1.20,0...

60. (Россия) – 1.23,0...

63. (Россия) – 1.26,0...

66. (Россия) – 1.40,0



Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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