«Тур де Ски». 2-й этап. Непряева, Сорина, Ступак, Карлссон и Андерссон выступят в масс-старте на 10 км «классикой»

2 января в швейцарском Валь Мюстаире состоится второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.
Лыжные гонки
Валь Мюстаир, Швейцария
2-й этап
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
Начало – 14:30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Линн Сван (Швеция) – 2.33,0
2. Джессика Диггинс (США) – 12,0
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 16,0
4. Рози Бреннан (США) – 16,0
5. Надин Фандрих (Швейцария) – 18,0
6. Анамария Лампич (Словения) – 20,0
7. Майя Далквист (Швеция) – 25,0
8. Татьяна Сорина (Россия) – 35,0
9. Моа Лундгрен (Швеция) – 38,0
10. Юнна Сундлинг (Швеция) – 39,0
11. Наталья Непряева (Россия) – 40,0
13. Юлия Ступак (Россия) – 55,0...
21. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.02,0...
23. Христина Мацокина (Россия) – 1.03,0...
32. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.12,0...
51. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.18,0...
53. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.19,0...
56. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.20,0...
60. Анна Нечаевская (Россия) – 1.23,0...
63. Анастасия Фалеева (Россия) – 1.26,0...
66. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.40,0
Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»
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