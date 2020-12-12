«Тур де Ски». 2-й этап. Непряева, Сорина, Ступак, Карлссон и Андерссон выступят в масс-старте на 10 км «классикой»

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Алиса Жамбалова Анамария Лампич Джессика Диггинс Наталья Непряева Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Юлия Ступак (Белорукова) сборная Швейцарии жен Татьяна Сорина (Алешина) Анна Жеребятьева Яна Кирпиченко Юнна Сундлинг Эбба Андерссон Надин Фандрих Рози Бреннан Майя Далквист Христина Мацокина Фрида Карлссон Анастасия Фалеева Линн Сван Лыжи

2 января в швейцарском Валь Мюстаире состоится второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.

Лыжные гонки 

Тур де Ски

Валь Мюстаир, Швейцария

2-й этап

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

Начало – 14:30 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Линн Сван (Швеция) – 2.33,0

2. Джессика Диггинс (США) – 12,0

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 16,0

4. Рози Бреннан (США) – 16,0

5. Надин Фандрих (Швейцария) – 18,0

6. Анамария Лампич (Словения) – 20,0

7. Майя Далквист (Швеция) – 25,0

8. Татьяна Сорина (Россия) – 35,0

9. Моа Лундгрен (Швеция) – 38,0

10. Юнна Сундлинг (Швеция) – 39,0

11. Наталья Непряева (Россия) – 40,0

13. Юлия Ступак (Россия) – 55,0...

21. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.02,0...

23. Христина Мацокина (Россия) – 1.03,0...

32. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.12,0...

51. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.18,0...

53. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.19,0...

56. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.20,0...

60. Анна Нечаевская (Россия) – 1.23,0...

63. Анастасия Фалеева (Россия) – 1.26,0...

66. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.40,0

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

Кто помешает России на «Тур де Ски»? Большунов и Непряева – главные фавориты, пока норвежцы дома сидят

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья