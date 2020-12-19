Серебро Большунова, победа «МЮ» и гол Бруну, Василевский – топ-1 рейтинга вратарей НХЛ и другие новости утра

1. Россиянин Александр Большунов финишировал вторым в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», победу одержал Пеллегрино. У женщин коньковый спринт выиграла шведка Линн Сван, Карлссон – 3-я, Непряева – 8-я, Сорина – 9-я.

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» (2:1) благодаря голу Бруну с пенальти. У «Юнайтед» 4 победы в 5 последних матчах АПЛ и 0 поражений за 2 месяца, они догнали по очкам после 16 матчей «Ливерпуль». «Эвертон» в другом матче вечера уступил «Вест Хэму».

3. Бруну Фернандеш в 6-й раз стал игроком месяца в «МЮ». Клуб купил хавбека в январе.

4. Андрей Василевский из «Тампы» – лучший вратарь НХЛ сейчас по версии официального сайта лиги, Худобин – 12-й, Бобровский – 15-й.

5. «Даймлер» заблокировал четырехлетний контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» в ноябре, пишет Corriere Dello Sport.

6. Маурисио Почеттино подпишет контракт с «ПСЖ» на выходных. Пишут, что он должен был прибыть в Париж уже в пятницу.

7. Холанд и Дэвис выросли в цене больше всех в 2020-м по версии Transfermarkt, Фати, Бруну, Фоден – в топ-5. Азар подешевел больше всех – на 60 млн. Месси, Стерлинг, Погба, Кепа – в топ-10 по этому показателю.

Международный центр спортивных исследований предлагает другую интересную статистику: у Месси больше всего успешных обводок в 2020-м в топ-5-лиг. Неймар делит с Заа 5-е место, Адама Траоре – 2-й.

8. Нападающий сборной России Михаил Абрамов не сыграет с Германией в 1/4 финала МЧМ. Он дисквалифицирован на один матч.

9. Оргкомитет Пекина-2022 представил пиктограммы видов спорта Олимпийских игр в Китае.

10. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил отношения с Келли Пике. Это бывшая девушка Квята.

Несколько цитат.

Сергей Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец земли. Если в стране и надо что-то менять, лучше начать с себя»

Кавани о наказании за слово «негрито»: «Простите, если я задел кого-то, выражая симпатию к другу»

Константин Зырянов: «Семаку уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. Борьба за третье золото подряд дорого стоит»

Игорь Ларионов: «Штюцле – хороший хоккеист, но у нас 25 таких»

«Они хуже немцев в годы Великой Отечественной. Только смертная казнь для этих людей». Белорусский игрок о силовиках