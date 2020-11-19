Хабиб откроет в России сеть фитнес-клубов

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откроет в России сеть фитнес-клубов Khabib Gym, а также спортивную школу имени своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Компания Нурмагомедова «Сильди» подала соответствующие документы в Роспатент. Хабиб намерен открыть фитнес-клубы в Лондоне и на Ближнем Востоке. 

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