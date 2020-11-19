Хабиб откроет в России сеть фитнес-клубов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откроет в России сеть фитнес-клубов Khabib Gym, а также спортивную школу имени своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Компания Нурмагомедова «Сильди» подала соответствующие документы в Роспатент. Хабиб намерен открыть фитнес-клубы в Лондоне и на Ближнем Востоке.
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