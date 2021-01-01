Бородавко о столкновении Червоткина и Белова: «Оба виноваты. Разум не должен покидать горячие головы»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение Евгения Белова и Алексея Червоткина в масс-старте «Тур де Ски», а также высказался о 16-м месте Натальи Непряевой.

«Обидное столкновение можно объяснить внутренней конкуренцией. Один из спортсменов хотел опередить, а другой не дал этого сделать. А в итоге оба остались за чертой пьедестала.

Я думаю, у обоих спортсменов есть обида, они же ехали вторым и третьим, а в итоге спровоцировали падение. Но я считаю, что они оба виноваты! Разум не должен покидать горячие головы.

Что касается результатов Натальи Непряевой, то она пока не может соревноваться на высоте. Если девушка не принимает каких-то шагов, то чего же тогда ждать? Наталья не смогла подойти к соревнованиям в должной форме», – сказал Бородавко.

«Я был удивлен: русские стояли и ругались». Авария на «Тур де Ски» – наши лыжники не поделили трассу перед финишем (один даже вылетел на встречку)

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