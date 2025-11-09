30

Иван Сергеев: «Стыдно за результаты «Динамо». Идем не на том месте, где хотим быть»

Сергеев: стыдно за результаты «Динамо».

Форвард «Динамо» Иван Сергеев заявил, что игрокам стыдно за результаты команды в первом круге. 

«Мы ждали от себя большего и сейчас идем не на том месте, где хотим быть. Будем работать. Конечно, нам стыдно за результаты – об этом даже спрашивать глупо», – сказал Сергеев.

После 15 туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и на данный момент занимает 10-е место в таблице.

