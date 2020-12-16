Ничьи «Реала» и «Ливерпуля», допинг у российской биатлонистки, первый гол Ковальчука за «Авангард» и другие новости утра

1. МЧМ. Молодежная сборная России в заключительном матче группового этапа играет со Швецией.

2. «Ливерпуль» на выезде поделил очки с «Ньюкаслом» (0:0) в 16-м туре чемпионата Англии. А матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» перенесли из-за коронавируса у гостей.

3. Ковальчук забил в дебютной игре за «Авангард», но «Куньлунь» все равно был сильнее (4:3 Б), а Илья после игры не вышел к прессе. СКА уступил «Йокериту» (1:2) на выезде. «Торпедо» и «Локомотив» дали огня (6:5). «Барыс» справился с «Магниткой» (3:2 ОТ) и другие итоги дня в КХЛ.

4. «Реал» не смог переиграть «Эльче» (1:1) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Испании и теперь отстает от «Атлетико» на 2 очка, у лидера Ла Лиги еще и 2 матча в запасе. «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0) и лидирует в Примере к Новому году впервые за 25 лет, тогда мадридцы стали чемпионами с нынешним тренером Диего Симеоне в составе.

5. 20-летняя российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на 4 года за допинг. В ее пробе обнаружили анаболический стероид – оксандролон.

6. В 17-м туре Евролиги ЦСКА победил «Милан» (91:87 ОТ) на выезде, «Бавария» обыграла «Барселону» (90:77).

7. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может пропустить до 4 месяцев из-за травмы мениска. Бразилец перенесет артроскопическую операцию.

8. НБА. «Майами» обыграл «Милуоки», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

9. РПЛ представила календарь с 20-го по 23-й туры. Сезон возобновится 26 февраля, матч ЦСКА – «Зенит» – 17 марта.

10. Владимир Путин подписал закон о порядке выдвижения России на проведение международных турниров. А Александр Лукашенко подписал указ о господдержке спорта в Беларуси.

11. «Вашингтон» заключил контракт с 43-летним капитаном «Бостона» Здено Харой на год и 795 тысяч долларов. Словацкий защитник 14 лет играл за «Брюинс».

12. Фигуру Дзюбы в Подольске подожгли. Ей уже отрезали голову ранее. Сложная судьба у монумента.

13. Борис Джонсон включил Льюиса Хэмилтона в «дипломатический и зарубежный список» на получение рыцарского звания. Пилот живет в Монако, но он один из 5000 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

14. Марио Балотелли вернулся в игру. 30-летний форвард первым же касанием забил в Серии Б в дебютном матче за «Монцу».

15. Представители сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии. В машине была сервисная бригада, без спортсменов. Никто не пострадал, но видео пугающее.

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