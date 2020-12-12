«Тур де Ски». 2-й этап. Большунов, Мальцев, Мельниченко, Колонья и Халварссон пробегут масс-старт на 15 км классическим стилем

2 января в швейцарском Валь Мюстаире пройдет второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут масс-старт на 15 км классическим стилем.
Лыжные гонки
Валь Мюстаир, Швейцария
2-й этап
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 16.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.02,0
2. Александр Большунов (Россия) – 8,0
3. Ришар Жув (Франция) – 16,0
4. Артем Мальцев (Россия) – 18,0
5. Глеб Ретивых (Россия) – 19,0
6. Люка Шанава (Франция) – 23,0
7. Валентин Шовин (Франция) – 34,0
8. Александр Терентьев (Россия) – 35,0
9. Михал Новак (Чехия) – 37,0
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 40,0
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 55,0...
16. Евгений Белов (Россия) – 57,0
17. Иван Якимушкин (Россия) – 58,0...
21. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.00,0
22. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.02,0
29. Калле Халварссон (Швеция) – 1.05,0
36. Алексей Червоткин (Россия) – 1.11,0...
45. Денис Спицов (Россия) – 1.13,0...
56. Илья Семиков (Россия) – 1.15,0
Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»
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