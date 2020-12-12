«Тур де Ски». 2-й этап. Большунов, Мальцев, Мельниченко, Колонья и Халварссон пробегут масс-старт на 15 км классическим стилем

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2 января в швейцарском Валь Мюстаире пройдет второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут масс-старт на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки 

Тур де Ски

Валь Мюстаир, Швейцария

2-й этап

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 16.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.02,0

2. Александр Большунов (Россия) – 8,0

3. Ришар Жув (Франция) – 16,0

4. Артем Мальцев (Россия) – 18,0

5. Глеб Ретивых (Россия) – 19,0

6. Люка Шанава (Франция) – 23,0

7. Валентин Шовин (Франция) – 34,0

8. Александр Терентьев (Россия) – 35,0

9. Михал Новак (Чехия) – 37,0

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 40,0

14. Дарио Колонья (Швейцария) – 55,0...

16. Евгений Белов (Россия) – 57,0

17. Иван Якимушкин (Россия) – 58,0...

21. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.00,0

22. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.02,0

29. Калле Халварссон (Швеция) – 1.05,0

36. Алексей Червоткин (Россия) – 1.11,0...

45. Денис Спицов (Россия) – 1.13,0...

56. Илья Семиков (Россия) – 1.15,0

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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