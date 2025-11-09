Экитике старается перенимать навыки любимых игроков: «Видение Месси, игру Холанда без мяча, забеги Мбаппе, финты Неймара»

Юго Экитике: стараюсь брать что-то у игроков, которых люблю.

Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике рассказал о форвардах, на которых равняется в своей игре.

Об игре вместе с Килианом Мбаппе, Лионелем Месси, Неймаром в «ПСЖ»

«Я не могу говорить людям, что собираюсь делать то же самое, что и они, на поле, но, если я могу взять от них немного, даже в игре без мяча, я бы взял это. Я действительно много наблюдал за ними во время моего пребывания в «ПСЖ».

Я все еще наблюдаю за ними. Я стараюсь брать что-то у игроков, которых люблю. Мне нравится наблюдать и стараться привнести что-то новое в свою игру, чтобы стать более совершенным.

Что касается Месси, то это его видение. Иногда я пытаюсь увидеть что-то раньше, до того, как получу мяч. В случае с Неймаром, вероятно, все дело было в каких-то трюках, в мастерстве и контроле. В случае с Килианом это забеги, потому что он мог создавать так много моментов без мяча. Есть так много вещей, что действительно трудно сказать: «Это похоже на то-то», но я определенно перенимаю кое-что у всех этих прекрасных игроков».

Об Эрлинге Холанде

«Он уже несколько лет входит в список лучших нападающих мира, и я определенно слежу за ним. Он способен что-то делать, почти не касаясь мяча во время игры, и это действительно впечатляет. Если я и смогу немного улучшить свою игру, то только с этой точки зрения», – сказал Экитике.