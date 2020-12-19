«Арсенал» выиграл 3 матча подряд в АПЛ впервые в сезоне и вышел на 11-е место

«Арсенал» разгромил (4:0) в 17-м туре АПЛ.

«Канониры» впервые в сезоне выиграли три матча подряд в чемпионате Англии. Ранее они победили «Челси» (3:1) и «Брайтон» (1:0).

После матча с «Вест Бромвичем» «Арсенал» поднялся на 11-е место в таблице АПЛ. На его счету 23 очка за 17 игр.

В следующем туре команда дома примет «Кристал Пэлас». Это случится 14 января.

Зимняя сказка на матче «Арсенала»: по арене кружили снежинки, поле завалило два раза ❄️

«Арсенал» забил 8 голов в 3 последних матчах АПЛ. Столько же было в 13 турах до этого