«Арсенал» выиграл 3 матча подряд в АПЛ впервые в сезоне и вышел на 11-е место

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Вест Бромвич Футбол

«Арсенал» разгромил «Вест Бромвич» (4:0) в 17-м туре АПЛ.

«Канониры» впервые в сезоне выиграли три матча подряд в чемпионате Англии. Ранее они победили «Челси» (3:1) и «Брайтон» (1:0).

После матча с «Вест Бромвичем» «Арсенал» поднялся на 11-е место в таблице АПЛ. На его счету 23 очка за 17 игр.

В следующем туре команда Микеля Артеты дома примет «Кристал Пэлас». Это случится 14 января.

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«Арсенал» забил 8 голов в 3 последних матчах АПЛ. Столько же было в 13 турах до этого

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