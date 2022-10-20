Никита Михайлов: «Кондратюк не сразу начал чувствовать новую короткую программу. Вначале он просил: «Блин, может быть, что-то еще?»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о новой короткой программе под композицию What is jazz.

«Идея была моя. Мы отталкивались от того, что хотим показаться разносторонними. У Марка была такая веселая программа несколько лет назад, тоже короткая, под композицию Summertime, но здесь немножко другой стиль. Все-таки Марк поменялся очень сильно, стал более взрослым и как катальщик, и по хореографии.

Идея программы в том, чтобы показать шалость, легкость. Когда мне попалась эта композиция, я пришел к тому, что это самый правильный вариант. Команде она тоже очень понравилась.

Марк ее не сразу начал чувствовать, он посопротивлялся чуть-чуть, потому что она хоть и шаловливая, игривая, но там нужно удерживать ритм музыки. Вначале он просил: «Блин, может быть, что-то еще?» Но я сказал: «Нет, медленно мы здесь катать не будем».

Со временем он прочувствовал эту музыку, и сейчас программа начинает приобретать тот вид, который мы и хотели изначально», — сказал Михайлов.