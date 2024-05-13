Худайбердиева о решении стать колумнистом «Матч ТВ»: «Легко догадаться, что Алина Загитова вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами»
Худайбердиева считает, что Загитова вряд ли стала бы писать тексты в СМИ.
Сегодня стало известно, что Елизавета Худайберидева начала сотрудничество с «Матч ТВ». Чемпионка России в танцах на льду будет, в частности, вести свою колонку на сайте телеканала.
«Если вы имеете хотя бы отдаленное представление, что такое фигурное катание, значит:
Вы по-любому ходили на каток снимать рилсы под «Зима в сердце».
Точно слышали такую фамилию, как Загитова. Но легко догадаться, что Алина Ильназовна вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами.
Меня зовут Лиза Худайбердиева, и фанаты, путающие меня с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, часто просят автограф и фото с кумиром. Мы ведь, темненькие, все на одно лицо (клянусь, такой аргумент был мною услышан на самом деле в стенах столичного «Мегаспорта»!)», – написала Худайбердиева в первой колонке.
Большинству только и остается что всю жизнь переводить/перепечатывать чужие новости, да высасывать скандальные ответы из тех немногих, кто соизволил поднять трубку.
Другого способа собрать комментарии и привлечь внимание видимо нет
И сколько ещё паразитировать собираешься на имени Алины?
Тема путаницы не безразмерная 😄
Рана до сих пор болит)