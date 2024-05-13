Худайбердиева о решении стать колумнистом «Матч ТВ»: «Легко догадаться, что Алина Загитова вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Алина Загитова Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Худайбердиева считает, что Загитова вряд ли стала бы писать тексты в СМИ.

Сегодня стало известно, что Елизавета Худайберидева начала сотрудничество с «Матч ТВ». Чемпионка России в танцах на льду будет, в частности, вести свою колонку на сайте телеканала.

«Если вы имеете хотя бы отдаленное представление, что такое фигурное катание, значит:

Вы по-любому ходили на каток снимать рилсы под «Зима в сердце».

Точно слышали такую фамилию, как Загитова. Но легко догадаться, что Алина Ильназовна вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами.

Меня зовут Лиза Худайбердиева, и фанаты, путающие меня с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, часто просят автограф и фото с кумиром. Мы ведь, темненькие, все на одно лицо (клянусь, такой аргумент был мною услышан на самом деле в стенах столичного «Мегаспорта»!)», – написала Худайбердиева в первой колонке.

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27 комментариев
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Судя по этому тексту, Худайбердиева тоже зря увлеклась
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Чтобы путать Алину с Худой это какое же надо зрение иметь...
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Как можно так обращаться с коллегой по профессии? Потом чиновники говорят, что все фигуристы – большая семья(
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К сезону бы готовилась, а не языком молола. Потом будем наблюдать искривленное лицо в кике, когда под Нарижных отправят.
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Неначитанные, словарный запас скудный, словом не владеют, но писать свои опусы хлебом не корми.
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Начинать карьеру с наброса- такое себе. Наши журналюги в массе как не понимали, так и не понимают, что репутация имеет ключевое значение в этой профессии, и будут ли с тобой говорить вообще, а если и будут, то насколько дежурно ответят, зависит от этой самой репутации.

Большинству только и остается что всю жизнь переводить/перепечатывать чужие новости, да высасывать скандальные ответы из тех немногих, кто соизволил поднять трубку.
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метнула мимоходом
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Ответ Bartez1986
Судя по этому тексту, Худайбердиева тоже зря увлеклась
переоценила, так сказать))
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На Матче уже есть одна колумнистка-лыжница Степанова... Не дай бог ещё такую же.
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Худайбердиева, вы себе льстите, ни один фанат не перепутает своего кумира с другим человеком, ни в спорте, ни в музыке, ни среди артистов, это если, конечно, фанаты. Лично я #СВОЮЗАГИТОВУ ни с кем не перепутаю. Ну и наброс на Алину не делает вам чести
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Сама-то Лиза в спорте ничего не добилась, так решила послеспортивную жизнь начать набросов. Плохо начала. Значит и тут успеха не будет, ведь сама из себя ничего не представляет и пользуется чужой славой.
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Ой, Елизавета, ну зачем Алину приплетать?
Другого способа собрать комментарии и привлечь внимание видимо нет
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Эх, Лиза,Лиза. Какое же неверие в себя, если пришлось Алину в свой анонс притащить. Очередная "подруга".
И сколько ещё паразитировать собираешься на имени Алины?
Тема путаницы не безразмерная 😄
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Да не похожи, Алина красивее. И Елизавета более восточная, таджичка наверно.
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У Лизы у Алине что-то личное?) Или к чему этот выпад?)
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Ответ Odcarik7689
Папа узбек сто раз уже говорила она и показывала
Узбеки и таджики очень похожи друг на друга, особенно на границе их государств. Узбеки же это тюркские племена, которые завоевав таджикские земли смешались с местным населением, так появились узбеки.
+4
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Ответ akschweyan
У Лизы у Алине что-то личное?) Или к чему этот выпад?)
у неё, вроде, автограф спросили - решив, что это Загитова.
Рана до сих пор болит)
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Ответ Максим Медов
Да не похожи, Алина красивее. И Елизавета более восточная, таджичка наверно.
Папа узбек сто раз уже говорила она и показывала
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