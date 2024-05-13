Худайбердиева о решении стать колумнистом «Матч ТВ»: «Легко догадаться, что Алина Загитова вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами»

Худайбердиева считает, что Загитова вряд ли стала бы писать тексты в СМИ.

Сегодня стало известно, что Елизавета Худайберидева начала сотрудничество с « ». Чемпионка России в танцах на льду будет, в частности, вести свою колонку на сайте телеканала.

«Если вы имеете хотя бы отдаленное представление, что такое фигурное катание, значит:

Вы по-любому ходили на каток снимать рилсы под «Зима в сердце».

Точно слышали такую фамилию, как . Но легко догадаться, что Алина Ильназовна вряд ли увлеклась бы авантюрой с авторскими текстами.

Меня зовут Лиза Худайбердиева, и фанаты, путающие меня с олимпийской чемпионкой Пхенчхана, часто просят автограф и фото с кумиром. Мы ведь, темненькие, все на одно лицо (клянусь, такой аргумент был мною услышан на самом деле в стенах столичного «Мегаспорта»!)», – написала Худайбердиева в первой колонке.