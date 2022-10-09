Авербух о произвольной Кондратюка: «Выбрали близкий к Марку стиль. Эмоциональную музыку, которая отзывается в нем»

Хореограф Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой фигуриста Марка Кондратюка.

На контрольных прокатах сборной России Кондратюк выступал под композиции из мюзикла «Сломанные крылья», но позднее было решено сменить программу.

«Да, мы составляли новую произвольную программу Марку. Почему ночью? Я сейчас целиком занят проектом «Ледниковый период».

Единственное свободное время – это вечернее, ночное. Мы закончили примерно около двух часов ночи.

Какую музыку выбрали? Близкий к Марку стиль. Выбрали эмоциональную музыку, которая отзывается в нем», - сказал Авербух.

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