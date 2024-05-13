Дарья Садкова: «После стартов старалась уделять больше внимания тройному акселю. Пробовала четверной сальхов, но нужно привыкнуть к прыжку»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о работе над элементами ультра-си.

В прошедшем сезоне 15-летняя Садкова заняла восьмое место на чемпионате России и пятое на Спартакиаде.

– Как подготовка к сезону?

– Сейчас пока отдых. Большую часть времени уделяю учебе, так как заканчивается учебный год, скоро выставляют оценки. Также в этом году сдаю ОГЭ.

– Какие элементы сейчас изучаешь?

– После стартов старалась уделять больше внимания тройному акселю. Пробовала четверной сальхов, но нужно привыкнуть к этому прыжку, не совсем еще поняла, как правильно происходит работа телом.

– Будут ли новые программы на сезон?

– Пока рано об этом говорить, сама не знаю.

– Как здоровье, нет ли травм?

– Пока все хорошо. Если меня начинает что‑то беспокоить, сразу же начинаю как‑то лечиться: использовать мази, ходить на физиопроцедуры и так далее, – рассказала Садкова.