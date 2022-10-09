Возможно, самый талантливый ученик Тутберидзе возобновил карьеру спустя 2 года – где он пропадал и каков сейчас?

В 2019-м Даниил Самсонов считался одним из самых перспективных учеников Этери Тутберидзе.

К 14 годам он владел тремя четверными прыжками и набирал такую сумму баллов, которая позволяла бороться с лидерами взрослой сборной России. Но после отличного сезона-2019/20 Самсонов практически перестал кататься из-за проблем со здоровьем.

Все ультра-си ушли – оставалось выступать в шоу, немного тренировать и готовить возвращение – оно состоялось на днях. Рассказываем, почему Самсонова не было так долго и что с ним теперь.

«Два года вообще не катался, сидел дома, на костылях ходил». Редкий синдром выбил после успехов по юниорам

Даниил поставил карьеру на паузу из-за синдрома Осгуда-Шляттера: под коленом появилась болезненная шишка, которая не давала тренироваться.

С этой проблемой часто сталкиваются одиночники в переходном возрасте из-за высоких нагрузок. С ней когда-то справился Марк Кондратюк, но тоже пропустил пару сезонов, а потом заново разучивал все элементы.

Самсонов сначала катался через боль, но к февралю 2020 года терпеть было уже невозможно. «Мы тренировались, думали, что пройдет, делали физиопроцедуры, но боль усиливалась с каждым днем. И уже за неделю-две до юниорского чемпионата мира я вообще ничего не мог делать. Больно было даже наступать на ногу», – рассказывал фигурист РБК.

К этому времени у него в резюме уже были медали юношеских Олимпийских игр и финала Гран-при. Самсонов выучил три четверных прыжка (лутц, сальхов, тулуп) и активно заявлял их на соревнованиях. Получал за 250 баллов по сумме, а на первенстве России-2020 и вовсе заработал 261,22 – на взрослом ЧР того же года этот результат поднял бы на 4-е место.

Среди сверстников Самсонов побеждал Юму Кагияму (действующий вице-чемпион мира и Олимпиады) и Даниэля Грассля (вице-чемпион Европы).

Сезон-2020/21 вылетел почти целиком: Самсонов снизил нагрузки, начал лечить колено и в феврале приехал на юниорский чемпионат страны в Красноярск. Неудачно: сорванная произвольная и итоговое 7-е место.

С тех пор вплоть до октября 2022 года он не выходил на соревнования. Причина – новые проблемы со здоровьем.

Оказалось, тогда на первенстве он выступал с переломом – перелом залечили. Готовился к дебюту на взрослом льду, получил этап Гран-при в США – обострилась болезнь Шляттера, понадобилось две операции, чтобы починить колено.

Реабилитация после таких манипуляций долгая и сложная. В интервью Sport24 Самсонов вспоминал: «Я еле стоял на коньках, это было очень тяжело, и сейчас очень тяжело. Первый раз, когда я поехал – это была чуть ли не смерть. Два года вообще не катался, сидел дома, на костылях ходил».

И сам Даниил, и его мама Екатерина не раз повторяли: в этот период им очень помогли в группе Тутберидзе и в нашей федерации. Нашли врачей, поддержали во время паузы и объяснили, что лучше не форсировать восстановление.

Как он вернулся? Впервые за 1,5 сезона собрал цельные программы – но без трикселя и четверных

Сейчас, по словам Самсонова, проблем со здоровьем нет. А вот спортивная форма еще далека от идеала. Он восстановил все тройные прыжки, не хватает только акселя, но тот «на подходе». С четвертными Даниил пока не торопится – на мемориале Панина-Коломенкина заявил контент, который в последний раз катал в 13 лет:

в короткой: 2 аксель, 3 флип, 3 лутц + 2 тулуп;

в произвольной: 2 аксель, 3 флип + 3 тулуп, 2 аксель, 3 риттбергер, 3 лутц + ойлер + 3 сальхов, 3 флип + 2 тулуп, 3 лутц.

Просто, но чисто, если не считать неясного ребра на сольном тройном лутце. Прыжки визуально не такие высокие, какими они были до травмы. Темп музыки в постановках относительно медленный, и даже он пока дается с трудом. В конце произвольной Самсонов согнулся, тяжело дыша – то ли от усталости, то ли от избытка эмоций. Впервые за полтора года он сделал два полноценных соревновательных проката.

Кстати, новые костюмы Даниила очень похожи на те, в которых он когда-то выступал. Но сшиты точно заново, потому что за время паузы он вырос и возмужал.

Когда Самсонов появится на льду в следующий раз, пока неясно. Его нет в списках участников российской серии Гран-при, но они наверняка еще изменятся.

Помимо этого в 2022 году остаются еще четыре всероссийский турнира и национальный чемпионат. На одном из этих стартов Самсонов наверняка появится. Судя по комментариям Даниила, он настроен выступать как можно больше в этом сезоне. «Готов ездить, куда отправят», – говорит он. Главная цель сейчас – почувствовать, что такое соревнования.

В планах также восстановить триксель и четверные: сейчас идет работа над сальховом.

Вернуть былую форму возможно – есть пример Марка Кондратюка, который после Осгуда-Шляттера выступает лучше, чем до травмы. Вернувшись, Марк заскользил легче и увереннее, выучил новые квады (лутц и тулуп) и замахнулся на произвольную с четырьмя четверными. Да, пока только на выставочном Кубке Первого канала, но все же.

Самсонов останется в спорте, даже если не сможет возобновить карьеру фигуриста. Он собирается стать тренером, причем опыт работы уже есть. Этим летом Даниил провел несколько мастер-классов в Казахстане и, судя по постам в соцсетях, результаты учеников его порадовали.

Хотя и для него самого сейчас самое время учиться и показывать класс – Самсонову ведь всего 17 лет.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Kenjiro Matsuo, Raniero Corbelletti