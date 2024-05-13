Худайбердиева о соглашении с «Матч ТВ»: «Опыта работы с медиа на федеральном канале у меня предостаточно. Мы готовим по-настоящему крутые проекты»

Елизавета Худайбердиева объяснила решение начать сотрудничество с «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что чемпионка России в танцах на льду будет, в частности, вести свою колонку на сайте телеканала.

«Да-да, я уже вижу, как вы глубоко закатываете глаза, и слышу тяжелый вздох: «О нет, еще одна фигуристка рвется в телек». Я снимала влоги, собственное шоу, подкасты с различными спортсменами, но в отличие от многих своих коллег по льду в журналистику никогда не рвалась. Хотя опыта работы с медиа на федеральном канале у меня предостаточно. Но сейчас не об этом, мемуары о моей личной жизни будут выпущены на другой платформе.

Так зачем вы сейчас отвлекаете себя от статистики ударов в створ ворот в полуфиналах Лиги чемпионов? А главное, для чего действующей спортсменке о чем-то писать? Да и не только писать. Грех не воспользоваться возможностями «Матч.Фигурки!» как минимум. Не буду раскрывать всех карт, но мы готовим по-настоящему крутые проекты!

Во-первых, это интересное явление. Общепринятое суждение – спортсмены не сильно наделены интеллектом. Изящно завуалировать красивым текстом недобор школьной программы – тоже своего рода искусство.

Во-вторых, фигурное катание – страшный мир сплетен, интриг и скандалов. Так было всегда, просто в последние годы к изящному спорту, скользящему по тонкому льду вровень с искусством, присоединились значимые фигуры шоу-бизнеса, возник целый кладезь новостей и информации в кармане каждого. И, возможно, из-за этого у читателя складывалось негативное отношение к спорту», – написала Худайбердиева в своей первой колонке на «Матч ТВ».