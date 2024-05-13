Вадим и Добромир Вороновы перешли к Виктории Буцаевой

Теги сборная России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) переходы Вадим Воронов Игорь Лютиков Добромир Воронов Марк Соколов Фигурное катание

Фигуристы Вадим и Добромир Вороновы перешли к Виктории Буцаевой.

Об этом сообщил предыдущий тренер спортсменов Игорь Лютиков.

13-летний Вадим Воронов в прошедшем сезоне занял 9-е место на первенстве России среди юниоров и стал 5-м в финале юниорского Гран-при.

На первенстве России старшего возраста Вадим завоевал серебро. Его 11-летний брат Добромир занял там 6-е место.

Также из группы Лютикова к Буцаевой перешел 12-летний Марк Соколов.

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28 комментариев
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Если в банку с огурцами попадёт один с плесенью, то скоро плесенью покроется вся банка. Это краткий вывод о том, как Костылева-старшая настроила против Лютикова Вороновых и развалила всю группу. И я не знаю, какой там Лютиков, плохой ли, хороший ли, но я вижу результаты - Костылева выиграла большинство стартов и весь сезон находилась в отличной форме. У Вороновых - пьедесталы со всех значимых стартов, включая первенство Москвы и России. Оба идут в топ-3 по своему возрасту. И совершенно не факт, что в новых тренерских штабах результаты и прогресс будут такими же. Не знаю, что движет родителями, которые хотят что-то сиюминутно выиграть от переходов, но карьера у их детей одна и крайне скоротечна. Можно закончить как Тараканова или Колесников.
+24
-6
+18
На последнем старте было уже понятно. Особенно неприятно было видеть как ребёнок откровенно проигнорировал протянутую для пожатия руку взрослого тренера. Ранняя звездность . Могу ошибаться, может и причина серьезная, но выглядит грустно
+15
-2
+13
Ответ АннаФ
Похоже у Лютикова никого не осталось..
зачем ему скандалисты, не умеющие себя вести
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-3
+9
Похоже у Лютикова никого не осталось..
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-1
+5
Ответ ретроградный меркурий
Если в банку с огурцами попадёт один с плесенью, то скоро плесенью покроется вся банка. Это краткий вывод о том, как Костылева-старшая настроила против Лютикова Вороновых и развалила всю группу. И я не знаю, какой там Лютиков, плохой ли, хороший ли, но я вижу результаты - Костылева выиграла большинство стартов и весь сезон находилась в отличной форме. У Вороновых - пьедесталы со всех значимых стартов, включая первенство Москвы и России. Оба идут в топ-3 по своему возрасту. И совершенно не факт, что в новых тренерских штабах результаты и прогресс будут такими же. Не знаю, что движет родителями, которые хотят что-то сиюминутно выиграть от переходов, но карьера у их детей одна и крайне скоротечна. Можно закончить как Тараканова или Колесников.
Прекрасный и верный коммент.Действительно очень жаль Игоря, потому что ребята отвыступали у него с хорошими прогами и в стабильной физ.форме с достойными результатами-а значит был сбалансированный и не изматывающий подход к треням.Более того-видно,что ребята выступают психологически не зажато и без страха,а значит тренер-психологически на них не давил,был коннект психологический с ними.
Напрасно они так с Игорем поступили-все как говорится вернется за такие поступки-наблюдаем это на конкретных примерах.
Да, фактор мамы,которая срывалась на Игоря весь сезон бессовестно и публично сливая негатив причем не только на Игоря,но и на всю группу тренеров сыграла основную роль.И безусловно она настраивала других мам,науськивая на Игоря, видимо после перехода подогревая и накручиваю людей -хвастаясь плюшками (эрзац подарками с с барского плеча -за счет спонсоров) и вниманием (пока нужна) к дочери в новом штабе подначивала других мам и ребят уйти от Игоря-именно все так и было.сманипулировала грязными методами.
Именно безобидность Игоря видимо не позволяла ему поставить на место воинствующую даму, неадекватные люди воспринимают безобидность как команду фас, вот если бы была агрессия ответная -которую она получит в штабе с контрактами если посмеет хоть пикнуть в сторону семейки то это сразу приведет ее в чувство.
Игорю Лютикову -Больших Успехов в тренерстве, не расстраиваться, не терзать себя морально,а идти свой путь,может на этот раз зная себе цену и не быть таким безобидным-хоть иногда ставить народ на место....
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Я рада, что в ТШБ приходят такие таланты. Лютикова жалко. Ребятам успехов.
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Ответ smoky eyes
На последнем старте было уже понятно. Особенно неприятно было видеть как ребёнок откровенно проигнорировал протянутую для пожатия руку взрослого тренера. Ранняя звездность . Могу ошибаться, может и причина серьезная, но выглядит грустно
Да, ситуация несколько как бы это сказать некрасивая была со стороны ребенка.Полагаю-там для вендетты совместной и уже в угоду Бракадемии-мама Лены откровенно настраивала мам и ребят с помощью Лены негативно и пренебрежительно по отношению к Игорю Лютикову-вспомните ее предсказания о переходе Вороновых в Бракадемию, но видимо маме Вороновых хватило ума понять,что под таскание саночек детей не надо втаскивать туда-в бракадемии одна звезда ГГ.....а Вороновы бы там были как кость в горле и укор бракотренеру в неумениии даже собственно ребенка научить хоть до сколь-нибудь достойного уровня..
А Игорь очевидно ставить на место людей не умеет или не считает нужным-вот у мам и детей под вечным науськиванием мама Л.К. и отношение было к Игорю -что Человека можно валтузить и относиться не уважительно.
совершенно напрасно-на последнем старте не Игоря была вина,что старший,прекрасно выступая не дотянул до первого, серебро же было более чем заслуженное, а младший просто прекрасно выступил и для своего контента получил по максималке.Им бы Игоря благодарить.а они напрасно отвернулись от такого тренера.
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Остался Лютиков без цветочков... Жаль, когда толковые и талантливые юные фигуристы покидают тренерский штаб, где выросли и научились многому. Хорошо хоть к Вике перешли. Посмотрим, что они покажут в новом сезоне.
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Ну Буцаева- же начальница Лютикова..
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Ответ lepestok
зачем ему скандалисты, не умеющие себя вести
Какая разница какой характер у спортсмена если он показывает результат? А у его спортсменов были потрясающие результаты!
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Еще до прихода Костылевой читал мнение о Лютикове - очень неплохой тренер, особенно в плане второй оценки и непрыжковых, но дает на себе ездить, ни слова не говорит всяким сумасбродным личностям. Плюс его вполне устраивает такая роль - ставить базу для фигуристов стремящихся в именитые штабы. Этот сезон показал - мнение крайне верно.
Ждем-с следующего сезона. И посмотрим за успехами Костылевой и Вороновых у "более успешных тренеров"))
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Ответ Дружба11
Прекрасный и верный коммент.Действительно очень жаль Игоря, потому что ребята отвыступали у него с хорошими прогами и в стабильной физ.форме с достойными результатами-а значит был сбалансированный и не изматывающий подход к треням.Более того-видно,что ребята выступают психологически не зажато и без страха,а значит тренер-психологически на них не давил,был коннект психологический с ними. Напрасно они так с Игорем поступили-все как говорится вернется за такие поступки-наблюдаем это на конкретных примерах. Да, фактор мамы,которая срывалась на Игоря весь сезон бессовестно и публично сливая негатив причем не только на Игоря,но и на всю группу тренеров сыграла основную роль.И безусловно она настраивала других мам,науськивая на Игоря, видимо после перехода подогревая и накручиваю людей -хвастаясь плюшками (эрзац подарками с с барского плеча -за счет спонсоров) и вниманием (пока нужна) к дочери в новом штабе подначивала других мам и ребят уйти от Игоря-именно все так и было.сманипулировала грязными методами. Именно безобидность Игоря видимо не позволяла ему поставить на место воинствующую даму, неадекватные люди воспринимают безобидность как команду фас, вот если бы была агрессия ответная -которую она получит в штабе с контрактами если посмеет хоть пикнуть в сторону семейки то это сразу приведет ее в чувство. Игорю Лютикову -Больших Успехов в тренерстве, не расстраиваться, не терзать себя морально,а идти свой путь,может на этот раз зная себе цену и не быть таким безобидным-хоть иногда ставить народ на место....
Короткая программа поставлена Виктором Адоньевым.
Произвольная поставлена Сергеем Вербило.
Обе программы Лена оплатила сама.
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Ответ Дружба11
Прекрасный и верный коммент.Действительно очень жаль Игоря, потому что ребята отвыступали у него с хорошими прогами и в стабильной физ.форме с достойными результатами-а значит был сбалансированный и не изматывающий подход к треням.Более того-видно,что ребята выступают психологически не зажато и без страха,а значит тренер-психологически на них не давил,был коннект психологический с ними. Напрасно они так с Игорем поступили-все как говорится вернется за такие поступки-наблюдаем это на конкретных примерах. Да, фактор мамы,которая срывалась на Игоря весь сезон бессовестно и публично сливая негатив причем не только на Игоря,но и на всю группу тренеров сыграла основную роль.И безусловно она настраивала других мам,науськивая на Игоря, видимо после перехода подогревая и накручиваю людей -хвастаясь плюшками (эрзац подарками с с барского плеча -за счет спонсоров) и вниманием (пока нужна) к дочери в новом штабе подначивала других мам и ребят уйти от Игоря-именно все так и было.сманипулировала грязными методами. Именно безобидность Игоря видимо не позволяла ему поставить на место воинствующую даму, неадекватные люди воспринимают безобидность как команду фас, вот если бы была агрессия ответная -которую она получит в штабе с контрактами если посмеет хоть пикнуть в сторону семейки то это сразу приведет ее в чувство. Игорю Лютикову -Больших Успехов в тренерстве, не расстраиваться, не терзать себя морально,а идти свой путь,может на этот раз зная себе цену и не быть таким безобидным-хоть иногда ставить народ на место....
Бред полный. Там еще Соколов говорят перешел. Это типо у их родителей нет своей головы на плечах настолько, что их смогла какая-то колхозница с Воронежа заставить на ровном месте поссориться с тренером, благодаря которому якобы есть эти ваши результаты?)
Какое им вообще дело до проблем Костылевых, если у их все устраивало.
А вообще колхозница уже 2 месяца как свалила. Можно было уже 10 раз за это время наладить отношения.
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Ответ Ягун Ягунини
От Лютикова ещё и Саша Бабинцева ушла. С одной стороны у Лютикова качественная подготовка, иначе бы не было успехов у Костылевой и тех же Вороновых. С другой стороны, явно нет нормальных взаимоотношений с учениками и их родителями.
Бабинцеву и натаскивали для перехода к Тутберидзе. Она была временно у Лютикова. И даже вроде ей больше Митрофанова занималась
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Вороновы разве были скандалистами ?
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Если не ошибаюсь, то это один и тот же Москвич. Обид вроде не должно предвидеться. В хрустальном все всегда у ЭТ, хотя там тренеров десятки.
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Не верю в их прогресс у Буцаевой. Кто у нее вообще в топе? Яблоков? Ерохов? Лукин? Белявский? Кто?
Переходить, так к более сильным тренерам, у которых результаты по сезону. Давыдов, Тутберидзе, на крайний случай Соколовская, у нее Кондратюк, Карартынян с хорошими результатами. А Буцаева увы...
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Ответ lepestok
зачем ему скандалисты, не умеющие себя вести
От него ушли все топы. То есть, лучше остаться вообще ни с кем?) Ну видимо в случае с Лютиковым и правда так лучше. Всем причастным. Сомневаюсь, что когда-нибудь еще у него будут числиться сборники.
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Ответ Pkatushki
Короткая программа поставлена Виктором Адоньевым. Произвольная поставлена Сергеем Вербило. Обе программы Лена оплатила сама.
да кто бы не поставил- Игорь мог встать в позу и заставить сменить проги или изменить ход прог-он же этого не сделал и девочка выступала более чем стабильно.это не путь наименьшего сопротивления, это путь не навреди из-за своего гонора-Игорь не стал его проявлять,услышав маму и дочь,а вместо понимания элементарных вещей надо было исказить и трепать его весь сезон,терзая Человека.Некрасиво все это и все вернется обратно.
Напрасны надежды на бракадемию-саночки повозит,а вот с прогами если мама отпустит возжи-будет швах.
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