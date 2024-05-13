Вадим и Добромир Вороновы перешли к Виктории Буцаевой
Фигуристы Вадим и Добромир Вороновы перешли к Виктории Буцаевой.
Об этом сообщил предыдущий тренер спортсменов Игорь Лютиков.
13-летний Вадим Воронов в прошедшем сезоне занял 9-е место на первенстве России среди юниоров и стал 5-м в финале юниорского Гран-при.
На первенстве России старшего возраста Вадим завоевал серебро. Его 11-летний брат Добромир занял там 6-е место.
Также из группы Лютикова к Буцаевой перешел 12-летний Марк Соколов.
Напрасно они так с Игорем поступили-все как говорится вернется за такие поступки-наблюдаем это на конкретных примерах.
Да, фактор мамы,которая срывалась на Игоря весь сезон бессовестно и публично сливая негатив причем не только на Игоря,но и на всю группу тренеров сыграла основную роль.И безусловно она настраивала других мам,науськивая на Игоря, видимо после перехода подогревая и накручиваю людей -хвастаясь плюшками (эрзац подарками с с барского плеча -за счет спонсоров) и вниманием (пока нужна) к дочери в новом штабе подначивала других мам и ребят уйти от Игоря-именно все так и было.сманипулировала грязными методами.
Именно безобидность Игоря видимо не позволяла ему поставить на место воинствующую даму, неадекватные люди воспринимают безобидность как команду фас, вот если бы была агрессия ответная -которую она получит в штабе с контрактами если посмеет хоть пикнуть в сторону семейки то это сразу приведет ее в чувство.
Игорю Лютикову -Больших Успехов в тренерстве, не расстраиваться, не терзать себя морально,а идти свой путь,может на этот раз зная себе цену и не быть таким безобидным-хоть иногда ставить народ на место....
А Игорь очевидно ставить на место людей не умеет или не считает нужным-вот у мам и детей под вечным науськиванием мама Л.К. и отношение было к Игорю -что Человека можно валтузить и относиться не уважительно.
совершенно напрасно-на последнем старте не Игоря была вина,что старший,прекрасно выступая не дотянул до первого, серебро же было более чем заслуженное, а младший просто прекрасно выступил и для своего контента получил по максималке.Им бы Игоря благодарить.а они напрасно отвернулись от такого тренера.
Ждем-с следующего сезона. И посмотрим за успехами Костылевой и Вороновых у "более успешных тренеров"))
Произвольная поставлена Сергеем Вербило.
Обе программы Лена оплатила сама.
Какое им вообще дело до проблем Костылевых, если у их все устраивало.
А вообще колхозница уже 2 месяца как свалила. Можно было уже 10 раз за это время наладить отношения.
Переходить, так к более сильным тренерам, у которых результаты по сезону. Давыдов, Тутберидзе, на крайний случай Соколовская, у нее Кондратюк, Карартынян с хорошими результатами. А Буцаева увы...
Напрасны надежды на бракадемию-саночки повозит,а вот с прогами если мама отпустит возжи-будет швах.