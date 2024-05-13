Фигуристы Вадим и Добромир Вороновы перешли к Виктории Буцаевой.

Об этом сообщил предыдущий тренер спортсменов .

13-летний Вадим Воронов в прошедшем сезоне занял 9-е место на первенстве России среди юниоров и стал 5-м в финале юниорского Гран-при.

На первенстве России старшего возраста Вадим завоевал серебро. Его 11-летний брат Добромир занял там 6-е место.

Также из группы Лютикова к перешел 12-летний Марк Соколов.