Юма Кагияма: «Восхищался Уно с юных лет. Тренировки с ним дали мне большую мотивацию»
Юма Кагияма высказался о завершении карьеры в фигурном катании Шомы Уно.
«Шома Уно – человек, которым я восхищался и которого я уважал с юных лет. Меня сразу поразили его выразительность и катание.
Когда я поступил в университет Тюке, у меня появилась возможность больше тренироваться с Уно, и его тренировки меня ошеломили, что дало мне большую мотивацию и заставило меня работать усерднее.
Очень грустно, что он прекращает соревновательную карьеру, но я поддержу любой его выбор. Спасибо за твой усердный труд в спорте», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.
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