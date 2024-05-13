Тарасова о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 в истории ЧМ по хоккею: «Это не просто так. Посмотрим, как люди, получающие у нас зарплату, будут сражаться за эту ситуацию»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Татьяна Тарасова сборная СССР КХЛ ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Татьяна Тарасова ответила на то, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 в истории ЧМ.

В матче чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США в трансляции появилась инфографика с текстом: «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Россия одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР.

«Я к таким вещам никогда спокойно не могу относиться, это не может быть просто так. Но нам главное самим не забывать этих побед и почаще о них говорить.

У нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию и что они будут делать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в турнире. 

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2 комментария
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Да ни как не будут. Пока нас не допустят
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