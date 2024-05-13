Тарасова об уходе фигуристов в другие сборные: «Конечно, будут переходить, но эти люди не представляют для нас интереса»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная Франции переходы Алиса Овсянкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие сборные.

Ранее стало известно, что 16-летняя Алиса Овсянкина будет представлять Францию в следующем сезоне. Фигуристка выступает в танцах на льду с Максимилианом Райе.

«Конечно, будут переходить [еще], но эти люди не представляют для нас интереса», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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14 комментариев
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Для ТАТ никто интереса не представляет.
А я бы желала нашим сильнейшим выступать на ГС за другие сборные.
А то как собака на сене
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А те, кто представляет интерес Вы не отпустите.
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О...вот и татиха сказала свое высокотактичное мнение.
Интересно, а кто дня нее представляет интерес? Ну кроме Лехи-матершинника?
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Те кто представляет интерес тоже бы перешли,только кто же их отпустит
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Жаль что многие не смогут, как раз из-за интереса. Посмотрела бы я на Лёшу в своё время, если бы сложилась такая ситуация, и как бы "маманя" носилась изыскивая возможности...А теперь чего уж, пусть сидят и прозябают с десяток лет, им норм, зато г...м никто не назовёт и будет возможность трясти внутри страны как кто из них хочет ничего не значащие медали брать...
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Скоро поток увеличится и будут уходить те кто представляет большой интерес для сборной.
Любая река всегда начинается с маленького ручейка ...
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а ей бы понравилось, если бы про неё так сказали? неужели нельзя просто пожелать удачи без подобных набросов?
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не представляют интереса ваши комментарии
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Ответ Лека-Лека
Для ТАТ никто интереса не представляет. А я бы желала нашим сильнейшим выступать на ГС за другие сборные. А то как собака на сене
кроме ненаглядного "Лёшечки Ягудина"...))))
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+2
Ответ Адриана
А те, кто представляет интерес Вы не отпустите.
Как и случилось, например, с Дарио Чиризано .
+3
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Ответ Алеся Ткаченко
Те кто представляет интерес тоже бы перешли,только кто же их отпустит
Не отпустят конечно, завалят призовыми чтобы молчали и с африканцами(или кто там ещё) соревновались.
+3
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зря ТАТ расписалась за нас. Мне кажется надо гордиться когда видим россиян соревнующихся и побеждающих на МС. Успехов им.
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🤡
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