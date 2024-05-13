Тарасова об уходе фигуристов в другие сборные: «Конечно, будут переходить, но эти люди не представляют для нас интереса»
Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие сборные.
Ранее стало известно, что 16-летняя Алиса Овсянкина будет представлять Францию в следующем сезоне. Фигуристка выступает в танцах на льду с Максимилианом Райе.
«Конечно, будут переходить [еще], но эти люди не представляют для нас интереса», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
А я бы желала нашим сильнейшим выступать на ГС за другие сборные.
А то как собака на сене
Интересно, а кто дня нее представляет интерес? Ну кроме Лехи-матершинника?
Любая река всегда начинается с маленького ручейка ...