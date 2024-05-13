Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи
Камила Валиева выступит в ледовых шоу Татьяны Навки летом и осенью.
«Место встречи изменить нельзя!❤️
Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.
Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.
В главных ролях лучшие из лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили», – сообщили в соцсетях Navka Show.
Шоу будет проходить с 12 июня по 2 октября.
«Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 58 млн рублей на организацию и проведение ледовых шоу в 2024–2025 годах»
Так что, им - всё равно.
Но вот к федерации будут вопросы, вероятно.