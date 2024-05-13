Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи

Камила Валиева выступит в ледовых шоу Татьяны Навки летом и осенью.

«Место встречи изменить нельзя!❤️

Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.

Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.

В главных ролях лучшие из лучших: и , и , и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили», – сообщили в соцсетях Navka Show.

Шоу будет проходить с 12 июня по 2 октября.