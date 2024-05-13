Камила Валиева заявлена на летние и осенние шоу Татьяны Навки в Сочи

Теги Татьяна Навка сборная России Дмитрий Соловьев Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Максим Ковтун Владимир Морозов Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Морис Квителашвили Алина Загитова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева выступит в ледовых шоу Татьяны Навки летом и осенью.

«Место встречи изменить нельзя!❤️

Сочи, этим летом отправляемся в путешествие в мир великой русской классики.

Рады анонсировать гастроли нашего мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Сочи Парке.

В главных ролях лучшие из лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили», – сообщили в соцсетях Navka Show.

Шоу будет проходить с 12 июня по 2 октября.

24 комментария
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В шоу Навки, спонсируемом государством?
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Вижу здесь "некую" аффилированность с государством.
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Неужели Навка решила отказаться от грантов и госспонсов? Впрочем, главное, чтобы в составе не было действующих спортсменов. Меня, честно говоря, не особо волнует, продлят Валиевой дисквалификацию или нет, но не хотелось бы, чтобы другие фигуристы ненароком пострадали из-за выступлений с ней на одном льду.
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ВРАГИ КЛЕВЕЩУТ

«Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 58 млн рублей на организацию и проведение ледовых шоу в 2024–2025 годах»
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Она ещё восстанавливается, операция тяжелая
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Ответ Андрей Бондарь
Она ещё восстанавливается, операция тяжелая
Ане не надо спешить никуда, до полного восстановления, никакие шоу не стоят здоровья!
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Задолбали эти шоу.. Хотим настоящих соревнований а не этот цирк
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Ответ EmperorNazer
Неужели Навка решила отказаться от грантов и госспонсов? Впрочем, главное, чтобы в составе не было действующих спортсменов. Меня, честно говоря, не особо волнует, продлят Валиевой дисквалификацию или нет, но не хотелось бы, чтобы другие фигуристы ненароком пострадали из-за выступлений с ней на одном льду.
Чтобы Навка отказалась от государственных денег? Скорее Валиева откажется от спорта.
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Ответ Katerina Sunny
В шоу Навки, спонсируемом государством?
ну она уже никогда выступать не будет (на спортивных стартах, в смысле), перечисленные - тем более.
Так что, им - всё равно.
Но вот к федерации будут вопросы, вероятно.
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Ответ Katerina Sunny
В шоу Навки, спонсируемом государством?
Насколько я понял спонсируются не все шоу, скорее всего это организовано на частные средства
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Ответ Ad notam
Проект не получил поддержки.
Ну я же говорю! Никогда оторванная от государства Навка ни копеечки не получала от связанных с государством контор. И не получит, ибо все знают, что у нас спорт с политикой никак не связан.
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Ответ Кукушкин
Ну я же говорю! Никогда оторванная от государства Навка ни копеечки не получала от связанных с государством контор. И не получит, ибо все знают, что у нас спорт с политикой никак не связан.
Ей грант не надо выигрывать, там по отмашке билеты на организации закупят и вот они деньги)
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Ответ EmperorNazer
Неужели Навка решила отказаться от грантов и госспонсов? Впрочем, главное, чтобы в составе не было действующих спортсменов. Меня, честно говоря, не особо волнует, продлят Валиевой дисквалификацию или нет, но не хотелось бы, чтобы другие фигуристы ненароком пострадали из-за выступлений с ней на одном льду.
Навке отказали в Гранде, а участвуют в шоу фигуристы, которые уже закончили карьеру
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