Юрист Анцелиович об участии Валиевой в шоу Навки: «Коммерческие выступления не запрещены антидопинговыми правилами, санкций в отношении Камилы быть не должно»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Юрист прокомментировала участие Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка рассказала, что Валиева примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.

«Надо смотреть статус данного шоу, участвуют ли там министерство спорта или департамент спорта Москвы, но, насколько я понимаю, речь идет о коммерческом шоу.

Коммерческие выступления не запрещены ни Всемирным антидопинговым кодексом, ни российскими антидопинговыми правилами.

Так что не вижу здесь проблем, никаких санкций в отношении Камилы Валиевой быть не должно», – сказала Анна Анцелиович.

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5 комментариев
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Только юрист забыл сказать, что проблем нет если в коммерческих выступлениях нет госденег.
А у Навки государственные гранты.
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шоу навки не спонсируются госбюджетом?
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Ничего не пойму. Да, пусть фигуристка выступает где хочет, понятно, в рамках забора. Все-равно ведь никакие международные старты не светят. Но, не в 40 же лет туда поедет?
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