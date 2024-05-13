Юрист Анцелиович об участии Валиевой в шоу Навки: «Коммерческие выступления не запрещены антидопинговыми правилами, санкций в отношении Камилы быть не должно»
Юрист прокомментировала участие Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.
Ранее Навка рассказала, что Валиева примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.
«Надо смотреть статус данного шоу, участвуют ли там министерство спорта или департамент спорта Москвы, но, насколько я понимаю, речь идет о коммерческом шоу.
Коммерческие выступления не запрещены ни Всемирным антидопинговым кодексом, ни российскими антидопинговыми правилами.
Так что не вижу здесь проблем, никаких санкций в отношении Камилы Валиевой быть не должно», – сказала Анна Анцелиович.
А у Навки государственные гранты.