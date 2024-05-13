Нина Мозер планирует переезд с катка «Вдохновение» на ледовую арену в «Лужниках»

Тренер Нина Мозер планирует переезд на новый каток вместе со своими учениками.

По информации «Матч ТВ», заслуженный тренер России Мозер собирается переехать с катка «Вдохновение» на ледовую арену в «Лужниках».

Вместе с ней уйдут некоторые ученики, в том числе спортивные пары Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев.

На данный момент Мозер также занимает пост гендиректора Федерации фигурного катания Москвы.

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