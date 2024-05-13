Нина Мозер планирует переезд с катка «Вдохновение» на ледовую арену в «Лужниках»

Теги пары Нина Мозер Илья Княжук Дмитрий Чигирев Наталья Хабибуллина Екатерина Гейниш Фигурное катание

Тренер Нина Мозер планирует переезд на новый каток вместе со своими учениками.

По информации «Матч ТВ», заслуженный тренер России Мозер собирается переехать с катка «Вдохновение» на ледовую арену в «Лужниках».

Вместе с ней уйдут некоторые ученики, в том числе спортивные пары Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев.

На данный момент Мозер также занимает пост гендиректора Федерации фигурного катания Москвы.

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9 комментариев
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Ответ Железная Леди
Флаг им в руки. Значит есть возможность улучшить условия. Хотя , насколько я помню, там старый каток. Может реконструировали.
в Лужниках новый ледовый дворец (Кристал), по масштабу сравнимый с дворцом Винер.... построенный за ярд с чем-то зелёных "иностранным" инвестором...
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+3
Ответ Александр
сам давно там не был, как понимаю, он на "месте" (по-более старого места занимает) старого катка построен... https://ld-crystal.ru/
спасибо еще раз, прошла по ссылке. Шикарно. надо будет хоть в ресторан подъехать.
+3
0
+3
Флаг им в руки. Значит есть возможность улучшить условия. Хотя , насколько я помню, там старый каток. Может реконструировали.
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Интереснее, кто из тренеров переедет. Не верю, что Мозер будет каждый день тренировать.
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Логично, "Вдохновение" на ремонте.
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" Лужники" будут вдохновлять в тренировочном процессе к новому сезону.
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Ответ Александр
в Лужниках новый ледовый дворец (Кристал), по масштабу сравнимый с дворцом Винер.... построенный за ярд с чем-то зелёных "иностранным" инвестором...
Спасибо, давно не была там. Ледовы дворец?
+1
-1
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Ответ Железная Леди
Спасибо, давно не была там. Ледовы дворец?
сам давно там не был, как понимаю, он на "месте" (по-более старого места занимает) старого катка построен... https://ld-crystal.ru/
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Ответ Марина Иванова
Логично, "Вдохновение" на ремонте.
ну это получается тогда временный "переезд"...
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