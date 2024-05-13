Татьяна Тарасова: «Я Дегтярева даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт»

Теги Татьяна Тарасова Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фигурное катание

Татьяна Тарасова усомнилась, что спорт в РФ станет лучше при Михаиле Дегтяреве.

Ранее губернатор Хабаровского края Дегтярев был рекомендован на должность министра спорта России. С 2020 года этот пост занимал Олег Матыцин.

«Я его (Дегтярева) даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

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15 комментариев
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Рад слышать здравый комментарий. В кои-то веки.
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В джакузи с Жириком плескался, нормативы сдавал..))
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При министра не скажешь: не представляет интереса.)
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"Улучшить спорт" - Ахаха, бабуля явно не поняла зачем этого временщика туда поставили)
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Как будто что-то изменится от смены фамилии министра
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Как будто она путина знала, до того как он в Москве появился из ниоткуда
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И никто из спортсменов не знает, кто это! А ставят министрами у нас лишь для того, чтобы распилить то, что осталось на полянке! Это все понимают! А спорт наш уничтожили еще в 2014, загубив карьеры больше половины наших участников олимпиады! И никто наказания до сих пор не понес! Так что можно продолжать, все сойдет с рук!
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А что делает министр спорта в России, кроме как не осваивая бюджет?

Ввалить бабла в ненкглн ФК много мозгов не надо

Тут и Тарасова бы справилась
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Ответ Wiley Fox
А что делает министр спорта в России, кроме как не осваивая бюджет? Ввалить бабла в ненкглн ФК много мозгов не надо Тут и Тарасова бы справилась
цель любого министра - так освоить выделенные министерству бюджетные средства, чтобы не прикопались федералы, счетная палата, не гнали из АП, а у тебя при зарплате 500 тысяч появился дом за миллиард
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Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос, выступал с инициативой запретить доллар в стране, предлагал ввести поправки в закон «О донорстве», согласно которым при сдаче крови доноры обязаны сообщать, гомосексуалы они или нет, ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку.

Ну если это не идеальный министр спорта, то я уже не знаю кого еще предложить!
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Загитову знаешь? С ней еще хуже будет.
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жители Хабаровска вышли на стихийный митинг с требованием, оставить им губернатора.
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А ей методичку не сбросили чтоли?
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баба Таня , как же так, решила выйти из отряда лизоблюдов, но обратного хода уже нет
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