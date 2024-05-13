Татьяна Тарасова: «Я Дегтярева даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт»

Татьяна Тарасова усомнилась, что спорт в РФ станет лучше при Михаиле Дегтяреве.

Ранее губернатор Хабаровского края Дегтярев был рекомендован на должность министра спорта России. С 2020 года этот пост занимал Олег Матыцин.

«Я его (Дегтярева) даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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