Татьяна Тарасова: «Я Дегтярева даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт»
Татьяна Тарасова усомнилась, что спорт в РФ станет лучше при Михаиле Дегтяреве.
Ранее губернатор Хабаровского края Дегтярев был рекомендован на должность министра спорта России. С 2020 года этот пост занимал Олег Матыцин.
«Я его (Дегтярева) даже не знаю. Не знаю, сможет ли он улучшить российский спорт», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Ввалить бабла в ненкглн ФК много мозгов не надо
Тут и Тарасова бы справилась
Ну если это не идеальный министр спорта, то я уже не знаю кого еще предложить!