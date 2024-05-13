Киляков о дуэте с Ткаченко: «Наша команда становится ближе к взрослому уровню. Мы показали успешные результаты в прошлом сезоне»

Фигурист Алексей Киляков считает, что переход в Израиль помог ему в результатах.

Киляков выступает за Израиль в танцах на льду с Элизабет Ткаченко, в минувшем сезоне они завоевали серебро юниорских чемпионата мира и финала Гран-при. До сезона-2021/22 дуэт представлял США.

«Прошлый год был для нас уже пятым на юниорских стартах. Мы молоды (Ткаченко 18 лет, Килякову 19 – Sports), но начинаем чувствовать, что наша команда становится ближе к взрослому уровню. Это в любом случае основная цель, если юниорская команда на топ-уровне стремится к пьедесталу.

В частности, мы благодарны нашей федерации за поддержку. Все это очень повлияло на наш настрой, катание и уверенность в себе, поэтому мы смогли показать столь успешные результаты в прошлом сезоне.

Переход из США в сборную Израиля? Это случилось в нужное время (после сезона-2020/21 – Sports). Представлять Израиль требует в некотором смысле даже больше ответственности, ведь ты получаешь возможность выступать на международных стартах и как спортсмен должен быть готов показать хорошие результаты.

Смена федерации стала большим шагом, это очень помогло нам. Президент федерации, арбитры и технические специалисты были очень доброжелательны. Они работали с нами над улучшением наших программ и направляли нас в нужное русло», – рассказал Киляков.