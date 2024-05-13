Тарасова об участии Валиевой в шоу Навки: «Буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего!»

Татьяна Тарасова высказалась об участии Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка рассказала, что примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.

«Я буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего! Все что могли, они сделали», – сказала .