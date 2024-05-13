Тарасова об участии Валиевой в шоу Навки: «Буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего!»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка сборная России женское катание дисквалификации Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об участии Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

Ранее Навка рассказала, что Валиева примет участие в ее ледовых спектаклях, которые пройдут летом и осенью в Сочи.

«Я буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего! Все что могли, они сделали», – сказала Тарасова.

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3 комментария
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Ну хоть ТАТ радуется возвращению Ками на лед
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