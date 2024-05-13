Алиса Овсянкина: «Буду представлять сборную Франции со следующего сезона. У меня есть все необходимые документы для этого»

Российская фигуристка Алиса Овсянкина прокомментировала переход во Францию.

В прошлом году Овсянкина образовала танцевальный дуэт с французом Максимилианом Райе.

В июле пара примет участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции.

«Я буду представлять сборную Франции со следующего сезона со своим партнером Максимилианом Райе. На данный момент у меня есть все необходимые документы для этого.

Все отлично. Я счастлива работать в этом коллективе. У нас полное взаимопонимание как с тренерским штабом, так и внутри группы», – сказала Овсянкина.