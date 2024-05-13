Татьяна Навка: «Валиева будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе»

Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева будет выступать в ее шоу.

Ранее в соцсетях шоу было анонсировано участие Валиевой в ледовых спектаклях, которые будут проходить с 12 июня по 2 октября в Сочи.

« будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», – сказала Навка.