Татьяна Навка: «Валиева будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева будет выступать в ее шоу.

Ранее в соцсетях шоу Навки было анонсировано участие Валиевой в ледовых спектаклях, которые будут проходить с 12 июня по 2 октября в Сочи.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», – сказала Навка.

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23 комментария
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Ах этот волшебный платочек открывающий все двери)
интересно какую лазейку нашли ?
+18
-7
+11
Ответ АНтошка
Ах этот волшебный платочек открывающий все двери) интересно какую лазейку нашли ?
Сочи парк частная территория
Участники шоу все не действующие спортсмены
Грант на Руслан и Людмилу подавали но его отклонили
На данный момент находится на рассмотрении грант государственной поддержки шоу Вечера на хуторе,если его отклонят,то все чисто по бумагам

И у Камилы никаких препятствий к участию в шоу
+11
-4
+7
Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
может, просто тогда она вообще не вернется в спорт. Но поскольку она и так не собиралась никуда возвращаться, то это послужит отличной отмазкой
+11
-5
+6
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
+8
-5
+3
Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
Проект не получил поддержки
+4
-1
+3
Из неё отличный Буратино получится
+12
-10
+2
Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
Это значит, что Валиева со спортом всё!
+8
-6
+2
Ответ Marya Y
Главная роль в Вечерах на хуторе разве не у Синицыной?
главная роль в Спящей красавице...
+2
0
+2
Ответ Зулфира Мухаметшина
Значит , все.... 26 году не пустят нас.Делать нечего.
не значит... у шоу нет гос.финансирования и все участники - бывшие спортсмены... т.е. все ограничения, по дисквалу, формально соблюдены...
+5
-3
+2
Главная роль в Вечерах на хуторе разве не у Синицыной?
+4
-3
+1
Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
шоу не получило гос.финансирование... заявка была отвергнута... на сколько помню, и не только у Навки отвергли заявку, но и других ледовых шоу...
+3
-2
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Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
Ей запрещено участвовать в "любой спортивной деятельности в спорте высших достижений или на национальном уровне, которая финансируется органом государственной власти и органами местного самоуправления." Это не совсем похоже на проводимое Навкой шоу и Навка не является стороной, подписывавшей антидопинговый кодекс или организатором спортивных соревнований. Вот было бы это шоу при участии ФФКР - тогда ой.
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Ответ Irinnna
Это значит, что Валиева со спортом всё!
не значит...
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Ответ Дарья Любезнова
Что-то я не понимаю. Камила ведь не может участвовать в шоу с государственным финансированием?
знаете как мне обычно отвечают на такие вопросы? а чо вы здесь живёте, если вам вам не нравится? знакомо?😂😂😂
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Ответ Александр
главная роль в Спящей красавице...
Навка сказала о Вечерах на хуторе, поэтому я и удивилась.
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