Татьяна Навка: «Валиева будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе»
Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева будет выступать в ее шоу.
Ранее в соцсетях шоу Навки было анонсировано участие Валиевой в ледовых спектаклях, которые будут проходить с 12 июня по 2 октября в Сочи.
«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей – в шоу «Руслан и Людмила» главную, в «Вечерах на хуторе», – сказала Навка.
интересно какую лазейку нашли ?
Участники шоу все не действующие спортсмены
Грант на Руслан и Людмилу подавали но его отклонили
На данный момент находится на рассмотрении грант государственной поддержки шоу Вечера на хуторе,если его отклонят,то все чисто по бумагам
И у Камилы никаких препятствий к участию в шоу