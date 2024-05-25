В Великобритании фонд по борьбе с лудоманией обвиняют в связях с игорными операторами

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

GambleAware, крупный британский некоммерческий фонд по борьбе с игровой зависимостью, обвинен в связях с игорными операторами.

Выяснилось, что за предыдущие два года GambleAware получил от операторов около $59 млн. Комиссия по благотворительности начала расследование.

Критики считают, что такое финансирование мешает объективно анализировать проблемы игровой зависимости. 

Представители фонда отвергают все обвинения.

Ставки на Спортсе

Как менялась вероятность чемпионства «Зенита»: на одной ломаной линии

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий