В Великобритании фонд по борьбе с лудоманией обвиняют в связях с игорными операторами

GambleAware, крупный британский некоммерческий фонд по борьбе с игровой зависимостью, обвинен в связях с игорными операторами.

Выяснилось, что за предыдущие два года GambleAware получил от операторов около $59 млн. Комиссия по благотворительности начала расследование.

Критики считают, что такое финансирование мешает объективно анализировать проблемы игровой зависимости.

Представители фонда отвергают все обвинения.