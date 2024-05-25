В Великобритании фонд по борьбе с лудоманией обвиняют в связях с игорными операторами
GambleAware, крупный британский некоммерческий фонд по борьбе с игровой зависимостью, обвинен в связях с игорными операторами.
Выяснилось, что за предыдущие два года GambleAware получил от операторов около $59 млн. Комиссия по благотворительности начала расследование.
Критики считают, что такое финансирование мешает объективно анализировать проблемы игровой зависимости.
Представители фонда отвергают все обвинения.