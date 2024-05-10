«Крылья» сыграют с «Ахматом» в ретро-форме: «Джерси вдохновлены победами 2004 года»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Крылья Советов» совместно с титульным партнером БК Fonbet представили ретро-форму, посвященную 2004 году.

В ней самарский клуб сыграет против «Ахмата» в 28-м туре РПЛ.

«Игровые джерси вдохновлены победами 2004 года. Сезон-2004 стал самым успешным в истории самарского клуба – 20 лет назад «Крылья Советов» стали финалистами Кубка России и завоевали бронзовые медали Премьер-лиги. 

При поддержке титульного партнера Fonbet самарцы провели атмосферную фотосессию в тематике «Назад в 2004». Съемка прошла на стадионе «Металлург», где ковалась история легендарных бронзовых «Крыльев».

В кадре много атрибутов того времени: граффити с Андреем Карякой и Андреем Тихоновым – лучшими игроками команды в сезоне-2004, шарф «12-й полевой игрок», ретро-бейсболка и стиль одежды главных героев фотосессии Владимира Хубулова и Максима Витюгова.

Игровая форма является прямой отсылкой к бронзовому сезону и финалу Кубка России-2003/04, прошедшему ровно 20 лет назад. Тогда «Крылья» с минимальным счетом уступили «Тереку», но в предстоящую пятницу самарцы намерены взять реванш», – сообщили в Fonbet.

Ставки на Спортсе

Расклады на три финала еврокубков: «Реал» и «Байер» – явные фавориты, букмекеры верят и в «Фиорентину»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На стадионе часто в таких джерси еще сидят болелы, эх ностальгия
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий