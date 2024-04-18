«Капсула времени» Лиги Ставок на Играх будущего – лауреат Премии СБК

17 апреля в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Премии СБК, определившая чемпионов России по спортивному бизнесу. «Лига Ставок» одержала победу в номинации «Ставка на будущее».

Премия СБК – российский «спортивный Оскар» – вручается лучшим из лучших уже 7 лет подряд. В 2024 году организаторы получили рекордное количество заявок (841) за все время проведения конкурса и определили победителей в 31 номинации.

В номинации «Ставка на будущее» победу одержал грандиозный проект «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра» – «Капсула времени на Туре Трофея Игр Будущего». Напомним, что капсула с пожеланиями звезд российского спорта будущим фиджитал-спортсменам совершила автопробег по восьми городам России и финишировала на Байконуре. Именно там в преддверии первого в истории мультиспортивного турнира Игры будущего состоялся запуск ракеты с Трофеем Игр в космос.

Капсула времени стала одним из главных атрибутов Тура Трофея Игр Будущего, популяризировала идею преемственности в спорте, ярко продемонстрировала связь прошлого и будущего, пропагандируя заповеди честной спортивной борьбы и спорта вне политики.