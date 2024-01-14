«Рома» не побеждает «Милан» с 2019 года. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы римлян прервать серию

14 января в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Рома». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45.

После первого круга «Милан» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице. Команда Стефано Пиоли выиграла три из четырех последних матчей в Серии А.

«Рома» с 29 баллами находится на восьмой строчке в чемпионате. Коллектив Жозе Моуринью неудачно играет в последних встречах – всего одна победа в пяти турах.

В середине недели миланцы и римляне вылетели из Кубка Италии. «Милан» проиграл дома «Аталанте» (1:2), а «Рома» уступила в дерби «Лацио» (0:1).

«Милаан» не проигрывает столичному клубу в восьми встречах подряд. В последний раз «Рома» оказалась сильнее оппонента в 2019 году – 2:1.

В матче первого круга команда Пиоли победила со счётом 2:1. В семи из девяти предыдущих очных игр было забито три мяча и более.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом противостояния. На П1 можно поставить с коэффициентом 2.20. На победу «Ромы» предлагают 3.80, на ничью – 3.30.

ТБ 2.5 можно взять за 2.20, комбинированный исход П1 и ТБ 2.5 идет за 3.80.

Игроки БЕТСИТИ не отдают явного преимущества ни одной из команд. 35% бетторов ставят на победу команды Пиоли, 25% выбрали ничью, 40% верят в успех коллектива Моуринью.

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