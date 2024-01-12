Марокко, Сенегал, Алжир: аналитики БЕТСИТИ назвали фаворитов Кубка Африки

С 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре пройдёт Кубок Африканский наций. В турнире примут участие 24 лучшие сборные континента.

Аналитики БЕТСИТИ оценили шансы команд на титул, а также подготовили множество других вариантов для ставок на итоги КАН.

По мнению экспертов, главным фаворитом турнира будет сборная Марокко. На победу полуфиналистов ЧМ-2022 можно поставить с коэффициентом 6.00.

Шансы действующего чемпиона Африки Сенегала оцениваются кэфом 7.00. Третье место делят сборные Алжира и Кот-д’Ивуара, на итоговый успех которых предлагается 8.00.

На чемпионство сборной Египта с Мохамедом Салахом можно поставить за 10.0, на победы команд Нигерии и Камеруна дают по 11.0.

Также в БЕТСИТИ можно сделать ставку на лучшего бомбардира по итогам турнира. По оценкам аналитиков, лучшие шансы на победу в гонке снайперов у Салаха – 8.00.

Высокие шансы стать лучшим бомбардиром у сенегальца Садио Мане (9.00), нигерийца Виктора Осимхена (10.0) и марокканца Юссефа Эн-Нессири (10.0).

В БЕТСИТИ можно поставить на все матчи Кубка Африки, а также выбрать исход из большого числа долгосрочных ставок.

Ставь на Кубок Африки в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽