Шавкат Рахмонов vs Стивен Томпсон на UFC 296. Где смотреть бой в Казахстане, дата, время, коэффициенты и прямая трансляция

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на этой неделе может оформить 18-ю победу в карьере. Его соперником в главном карде UFC 296 будет американец Стивен Томпсон.

Букмекерская контора Tennisi.kz выставила следующие коэффициенты на этот бой: победа Рахмонова – 1,16, а победа Томпсона – 5,80. На ничью Tennisi предлагают коэффициент 50.

В рейтинге полусреднего веса Рахмонов занимает пятое место, а Томпсон – шестое. Для казахстанца этот поединок будет первым в статусе бойца топ-5.

На счету 29-летнего Рахмонова 17 досрочных побед в 17 боях в ММА. Девять боев казахстанец выиграл сабмишном, а восемь – нокаутом. В UFC казахстанец дебютировал в октябре 2020 года, а среди его соперников были американцы Джефф Нил и Нил Магни, гайанец Карлстон Харрис и бразильцы Мишель Празерес и Алекс Оливейра.

40-летний Томпсон за карьеру в ММА одержал 17 побед, свел один бой вничью и потерпел шесть поражений. При этом он никогда не попадался на прием, а единственное досрочное поражение пришлось на нокаут от Энтони Петтиса. В последнем поединке Томпсон 3 декабря 2022 года выиграл техническим нокаутом – соперником был Кевин Холланд. За карьеру Томпсон дважды претендовал на чемпионский титул, но не смог взять пояс ничья с Тайроном Вудли в ноябре 2016 года и поражение единогласным решением от него же в марте 2017-го.

В главном событии UFC 296 состоится титульный бой в дивизионе Рахмонова и Томпсона – чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс против Колби Ковингтона. На победу Эдвардса Tennisi.kz выставили коэффициент 1,60 против 2,45 – на Ковингтона. На ничью у Tennisi коэффициент 50.

32-летний Эдвардс стал чемпионом 20 августа 2022 года, когда нокаутировал в пятом раунде бывшего чемпиона Камару Усмана. В пока единственной защите британец победил Усмана уже решением. Всего на счету Эдвардса 21 победа в ММА при трех поражениях.

35-летний Ковингтон в прошлом владел поясом временного чемпиона. Он дважды претендовал на полноценный пояс, но проигрывал Усману – технический нокаут в декабре 2019 года и поражение решением в ноябре 2021-го. Статистика американца в ММА составляет 17-3.

Также в главном карде UFC 296 пройдет чемпионский бой в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа – Брэндон Ройвал и поединок в легком весе Тони Фергюсон – Пэдди Пимблет.

UFC 296 пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени турнир состоится утром 17 декабря. Предварительный кард начнется в 6:00, а главный кард стартует в 9:00. Примерно в 9:30 в октагон выйдут Рахмонов и Томпсон. Прямая трансляция UFC 296 на территории Казахстан, включая бои Рахмонов – Томпсон и Эдвардс – Ковингтон, будет идти на телеканале Setanta Sports 2. За рубежом UFC 296 покажут американский канал ESPN, британский TNT Sports, российские «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Самая нескучные ставки на UFC 296 ждут вас в мобильном приложении и на сайте Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.