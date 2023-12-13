Врач-психиатр Пережогин: «Обращений к психиатрам было гораздо больше, когда на каждом углу стояли игровые автоматы»

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Врач-психиатр Лев Пережогин в контексте обсуждения зависимости от лотерей рассказал, можно ли избавиться от лудомании.

«Подобные расстройства (лудомания), патологический гэмблинг (расстройство, характеризующееся непрерывной или периодической потерей контроля над игрой в азартные игры – прим.) – это международная классификация болезней, зафиксированное состояние, его лечат психиатры.

Когда были всевозможные микроказино в виде игровых автоматов на каждом углу, которые, к счастью, были запрещены, таких случаев было значительно больше и обращений [к психиатрам] тоже», – сказал Пережогин.

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2 комментария
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да. сейчас они в каждом кармане и на каждом столе. еще более доступные
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Лудоман Пережогин - так было бы кликабельнее.
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