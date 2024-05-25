«Динамо» проигрывает «Краснодару» 1:0. На победу бело-голубых предлагается коэффициент 12.0
«Краснодар» дома обыгрывает «Динамо» 1:0 в 30-м туре РПЛ.
На момент написания новости идет 70-я минута встречи. Гол на 52-й минуте забил Джон Кордоба. В параллельном матче «Зенит» – «Ростов» – ничья 1:1.
На победу «Динамо» предлагается коэффициент 12.0. Ничья идет за 4.50.
Бело-голубым хватит ничьей, чтобы стать чемпионами.
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Говноигра...
Надо было посмотреть стату игр с Дасой и Маричалем.
С правого фланга Сперцян продырявил Маричаля в " домик" и гол.