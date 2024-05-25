«Динамо» проигрывает «Краснодару» 1:0. На победу бело-голубых предлагается коэффициент 12.0

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки

«Краснодар» дома обыгрывает «Динамо» 1:0 в 30-м туре РПЛ.

На момент написания новости идет 70-я минута встречи. Гол на 52-й минуте забил Джон Кордоба. В параллельном матче «Зенит» – «Ростов» – ничья 1:1.

На победу «Динамо» предлагается коэффициент 12.0. Ничья идет за 4.50.

Бело-голубым хватит ничьей, чтобы стать чемпионами.

Ставки на Спортсе

BetBoom – новый партнер сборной России. После суперконтракта с «Динамо» – внедрились в РФС

 

 

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Самое обидное будет, если Краснодар и сам чемпионом не станет, и Динамо не даст.
+8
-1
+7
ой динамо. похуду ещё сто лет ближе у? чемпинству. если не сровняют будут велики тормоза
+2
0
+2
Краснодар скажите спасибо Карасёву этому дебилу,планку задрал,стоило Краснодару забить,он сразу планку понизил,я рад что Зенит стал чемпионом ,а не ваш этот Краснодар гнилой клуб который все два тайма лежал на поле при каждом прикосновении, особенно ваш заваленный армян,до него дотронулись он там крутился ,как будто его машина сбила,самая гнилая команда этот Краснодар ныти во главе с вашим нападающим
+2
0
+2
Это Личкино поражение . Маричаля своего уже не знает куда воткнуть … изначально стал на ничью играть …
+2
0
+2
Маричаль со своим " домиком" от Сперцяна и Карраскаль ковыряющий в носу по ходу игры...
Говноигра...
+1
0
+1
Личка- осëл.
Надо было посмотреть стату игр с Дасой и Маричалем.
С правого фланга Сперцян продырявил Маричаля в " домик" и гол.
+1
0
+1
будет жопа если Динамо проиграет !
0
0
0
Динамовские комментаторы похоже обосрались
+1
-1
0
Обскандируйтесь!
0
0
0
Ответ bulldozer
Самое обидное будет, если Краснодар и сам чемпионом не станет, и Динамо не даст.
Кому обидное?
+1
-1
0
Ответ Navi88
Кому обидное?
Нейтральному зрителю.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий