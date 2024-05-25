В США хотят запретить использование искусственного интеллекта в рекламе букмекеров

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Использование искусственного интеллекта для отслеживания поведения бетторов и создания таргетированной рекламы может попасть под запрет для букмекеров США.

Сейчас БК анализируют предпочтения игроков и предлагают пользователям индивидуальную рекламу, дополнительно стимулирующую конкретного клиента на заключение пари. Законодатель считает, что такой подход делает рекламу ставок неконтролируемой.

Помимо введения ограничений на использование ИИ, планируется запретить употребление в рекламе беттинг-компаний формулировок «бонусные ставки», «бесплатные ставки», «ставки без потерь».

Если инициативу одобрят, она коснется всех штатов.

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