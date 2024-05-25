«Балтика» дома сыграет с «Локомотивом» в заключительном туре РПЛ.

Букмекеры считают хозяев фаворитами за 2.40. Победа «Локо» оценивается за 2.90, ничья – за 3.80.

«Балтика» пропускает во 2-м тайме в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. Если «железнодорожники» забьют во 2-й 45-минутке, сыграет коэффициент 1.65.

«Балтика» находится на 15-й позиции. Калининградцам нужна победа над «Локо» и поражение «Факела» или «Пари НН». У команды преимущество по личным встречам над обоими соперниками.

Матч пройдет 25 мая и начнется в 16:30 мск.