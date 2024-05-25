Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Зенита» обыграть «Ростов» в заключительном матче РПЛ

25 мая в 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на домашней арене петербуржцев и начнется в 16:30 мск.

Команда Сергея Семака перед последним матчем в сезоне занимает второе место в таблице, набрав 54 очка. Сине-бело-голубые станут чемпионами России только в случае победы над «Ростовом» и поражения «Динамо» в выездной встрече с «Краснодаром».

Ростовчане с 43 баллами находятся на седьмой строчке. Коллектив Валерия Карпина уже не сможет подняться выше шестого места, на которое выйдет в случае успеха в Петербурге и поражения ЦСКА в игре с «Уралом».

В БЕТСИТИ поставить на РПЛ можно с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Зенит» выполнит свою часть задачи и обыграет «Ростов». На победу действующего чемпиона дают коэффициент 1.25, на П2 предлагают 13:00, ничья идет за 6.70.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.62, на ТМ 2.5 дают 2.40.

На исход «Обе забьют:да» в БЕТСИТИ предлагают 2.24, противоположный исход «Обе забьют: нет» можно взять за 1.65.

По оценкам букмекеров, «Зенит» должен победить уверенно. На Ф1 (-1.5) предлагают 1.71. Интересным выглядит комбинированный вариант «П1 и ТБ 2.5» за 1.77.

На исход «Обе забьют:да» в БЕТСИТИ дают 2.24, противоположный исход «Обе забьют: нет» можно взять за 1.65.

Игроки БЕТСИТИ не так уверены в победе «Зенита», как эксперты. На П1 поставили 43% бетторов, победу гостей выбрали 40%, оставшиеся 17% считают, что встреча завершится вничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽