«МЮ» обыграл «Ман Сити» всего в 14,4% предматчевых симуляций суперкомпьютера Opta

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«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

В результате 10 000 предматчевых симуляций, проведенных суперкомпьютером Opta, «Ман Сити» обыграл «МЮ» в основное время в 68% сценариев и проиграл в 14,4%.

У букмекеров победа «горожан» в основное время котируется за 1.35, что равняется 74% вероятности. Победа «МЮ» идет за 8.80, ничья – за 6.00.

Победа «Ман Сити» с учетом овертайма и серии пенальти оценивается за 1.16, победа «красных дьяволов» – за 5.70.

Матч пройдет 25 мая и начнется в 17:00 мск.

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1 комментарий
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Снова МЮ вышел в финал…

И куда это вас привело ?! Снова ко мне !

Я - сама необратимость!
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