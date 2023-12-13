Врач-психиатр Пережогин: «Известны случаи, когда люди становились зависимыми от игры в лотерею. Даже выигрыш – это стресс»

Врач-психиатр Лев Пережогин рассказал о том, можно ли стать зависимым от игры в лотерею.

«Вряд ли лотерея является средством, которое помогает бороться со стрессом, скорее, наоборот. Даже если случится выигрыш, то это хоть и позитив, но все-таки стресс.

Лотерея существует очень долго, известны случаи, когда люди становились зависимыми от игры в лотерею и проигрывали большие средства.

К счастью, таких людей не очень много, но определенный риск есть. Проблема в том, что люди ждут выигрыша, а выигрыша никак не случается», – сказал Пережогин.

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