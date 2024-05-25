В Аргентине предлагают запретить использование кредитных карт для ставок

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В Буэнос-Айресе представили законопроект, которым хотят регулировать использование банковских карт для ставок.

Депутаты предлагают запретить использование в онлайн-казино кредитных карт, а также дебетовых карт, на которые местные жители получают социальные выплаты.

Сторонники запрета утверждают, что это необходимо для защиты уязвимых слоев населения от азартных игр.

В прошлом году бюджет Буэнос-Айреса получил около $112 млн от онлайн-гемблинга.

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