«Краснодар» – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ считают, что гости добьются нужного для чемпионства результата

25 мая в рамках 30-го тура РПЛ состоится матч прямых конкурентов на чемпионский титул – «Краснодар» примет на своем поле «Динамо». Встреча начнется в 16:30 мск.

После 29 туров южане с 53 очками находятся на третьем месте в таблице, московский клуб с 56 баллами занимает первую строчку.

«Краснодару» для победы в чемпионате нужно обыгрывать бело-голубых и ждать, что «Зенит», располагающийся с 54 баллами на втором месте, потеряет очки в матче с «Ростовом».

«Динамо» для завоевания трофея достаточно не проиграть – команду Марцела Лички устроит и ничья.

Соперники подходят к поединку в разной форме. Южане выиграли всего один матч из последних четырех, москвичи победили в шести встречах РПЛ подряд.

В БЕТСИТИ поставить на все матчи РПЛ можно с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽

Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, на победу коллектива Мурада Мусаева предлагают коэффициент 2.38. Вероятность успеха гостей оценивается в 3.00, на ничью дают 3.80. Приемлемый для «Динамо» исход Х2 идет за 1.65.

По мнению экспертов, игра получится результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.63, на ТМ 2.5 дают 2.42.

Букмекеры уверены, что голами отметятся обе команды. На «ОЗ:да» предлагают 1.49, «ОЗ:нет» идет за 2.60.

Игроки БЕТСИТИ считают, что «Динамо» не упустит шанс завоевать золотые медали РПЛ. На победу бело-голубых поставили 42% бетторов, еще 30% выбрали ничью и только 28% поверили в успех «Краснодара».

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽