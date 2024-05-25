«Ювентус» подписал спонсорский контракт с онлайн-казино Instant Casino

«Ювентус» подписал спонсорский контракт с платформой онлайн-казино Instant Casino.

Логотип нового партнера появится на стадионе и в цифровых медиа клуба. Представители «Юве» отметили, что Instant Casino «разделяет стремление клуба к совершенству и инновациям».

«Мы относительно новый бренд на европейском рынке, так что сотрудничество со столь узнаваемым клубом является для нас хорошим подспорьем. В партнерстве с «Ювентусом» Instant Casino продолжит менять рынок азартных игр!» – заявил Грег Тернер, руководитель отдела по связям с общественностью Instant Casino.

Instant Casino работает в Бразилии, Австралии, Италии, Греции, Канаде, Великобритании, Франции и Нидерландах, Германии, и Швейцарии. С 1 июня платформа запускается в Японии, Таиланде, Индии, Индонезии, Южной Корее, Финляндии, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, и на Филиппинах.