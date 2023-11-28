«Балтика» не забила в 4 из 5 последних матчей. «Локомотив» не пропустит за 3.10

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«Балтика» примет «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Калининградский клуб не забил в трех матчах подряд во всех турнирах. В пяти последних встречах «Балтика» отличилась только в кубковой игре с «Ахматом» (4:1).

Поставить на то, что «Локомотив» сегодня не пропустит, можно за 3.10.

Матч состоится 28 ноября и начнется в 18:15 мск.

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1 комментарий

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Сергей Кравец
Балтика забьёт больше одного мяча. Можете записать в блокнот!
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