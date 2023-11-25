Ставки на Спортс
Блог

Возобновляется ЛЧ – что у букмекеров? 2.30 – вылет «МЮ», 7.00 – провал «Атлетико», и 25.00 – невыход «Барселоны»

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
ПСВ ПСВ
Брага Брага
Наполи Наполи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Интер
Атлетико Атлетико
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
Фейеноорд Фейеноорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Милан Милан
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
ПСЖ ПСЖ
Црвена Звезда Црвена Звезда
Янг Бойз Янг Бойз
Ньюкасл Ньюкасл
Ланс Ланс
Бенфика Бенфика
Барселона Барселона
Шахтер Шахтер
Лацио Лацио
Галатасарай Галатасарай
Порту Порту
Антверпен Антверпен
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Копенгаген Копенгаген
Селтик Селтик
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Как приятно каждый раз писать эти слова: Лига чемпионов возвращается, а впереди 16 матчей. Вдвойне интересно найти в каждом из них интриги.

Что нужно командам в оставшихся двух турах? Кратко оцениваем каждую.

Группа А: жаркая бойня за второе место и «МЮ» в ней – аутсайдер!

5-й тур: «Галатасарай» – «МЮ», «Бавария» – «Копенгаген»; 6-й тур: «МЮ» – «Бавария», «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Бавария»: досрочно заняла первое место, нет никаких задач. Разве что веселья ради помочь «МЮ» утопиться в еврокубках.

«Копенгаген»: при неудаче в Мюнхене сохранит шансы на второе место, только нужно будет побеждать дома турок. Выход из группы котируется за 2.80.

«Галатасарай»: даже при победе над «МЮ» пока еще не обеспечит себе выход, но очень к этому приблизится, заодно и останется в еврокубках на весну. Букмекеры считают, что у турок больше шансов стать вторыми – 2.30.

«МЮ»: вылетит из ЛЧ при поражении, да и при ничьей выход в плей-офф будет оцениваться низко. Пока что – 3.40 на второе место. А если вообще станет последним? Не такие уж высокие 2.30.

 Группа В: три команды на одно место, последний шанс «Севильи»

5-й тур: «Севилья» – «ПСВ», «Арсенал» – «Ланс»; 6-й тур: «Ланс» – «Севилья», «ПСВ» – «Арсенал».

«Арсенал»: наверняка в пятом туре обеспечит себе плей-офф, причем сразу с первого места. Да и двух ничьих для первой строчки вполне хватит. Так что коэффициент на итоговое лидерство смешной – 1.02.

«ПСВ»: просто должен выступить не хуже «Ланса» – тогда будет плей-офф. При равенстве очков – в пользу голландцев личные встречи (1:1, 1:0). Так что и шансы на выход котируются повыше – за 2.00.

«Ланс»: у французов выход из группы оценен в 3.00. Задача тоже понятна – сыграть лучше «ПСВ», чтобы опередить хотя бы на очко.

«Севилья»: с незавидным положением, но мгновенно вернется в борьбу за плей-офф, если победит «ПСВ» (при ничьей их будет мало). На выход пока дают 4.00. Не низковато ли? В последних 11 матчах во всех турнирах испанцы победили лишь однажды.

 Группа С: будет ли интрига – зависит от «Браги»

5-й тур: «Реал» – «Наполи», «Брага» – «Унион»; 6-й тур: «Наполи» – «Брага», «Унион» – «Реал».

«Реал»: уже вышел из группы, да и на первое место коэффициент смешной – 1.01. Сложно себе представить, что даже при поражении от «Наполи» испанцы его лишатся.

«Наполи»: для выхода хватит одного балла в последнем туре, да и даже поражение от «Реала» может вывести, если «Унион» обыграет «Брагу». В общем, итальянцы почти в плей-офф, на что намекают и букмекеры коэффициентом 1.02.

«Брага»: нужны две победы и чтобы «Наполи» не победил в Мадриде. Выведут даже четыре очка, но через несколько условий: «Наполи» проиграет в Мадриде, а сама «Брага» сыграет вничью с «Унионом» и в два мяча победит в Неаполе. Выход португальцев оценивается в 14.00 – великовато.

«Унион»: уже в плей-офф не попадет, но есть шансы на третье место, которые котируются за 2.90. Нужно победить «Брагу» и сыграть не хуже ее в последнем туре, или свести ничью в Португалии, но затем обыграть «Реал» и дождаться поражения «Браги» в Неаполе.

Группа D: разборки за два места – первое и третье

5-й тур: «Бенфика» – «Интер», «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»; 6-й тур: «Интер» – «Реал Сосьедад», «Зальцбург» – «Бенфика».

«Реал Сосьедад»: вышел в плей-офф и хочет остаться первым – тогда надо сыграть не хуже «Интера» в пятом туре и не проиграть ему в шестом. Коэффициент на итоговое лидерство – 2.76.

«Интер»: даже если уступит в Португалии, все равно получит первое место при победе в последнем туре. Букмекеры не слишком в этом сомневаются – 1.45.

«Зальцбург»: не выйдет в плей-офф, но велики шансы на Лигу Европы. Еще и принимает конкурента дома, имея преимущество в личном матче (2:0 над «Бенфикой»). 1.30 на третье место.

«Бенфика»: у нее третья строчка оценена в 3.20. Задача сложная – не отстать на три очка по итогам пятого тура и побеждать желательно крупно в Австрии.

Группа Е: командам из топ-лиг сильно мешают голландцы

5-й тур: «Лацио» – «Селтик», «Фейеноорд» – «Атлетико»; 6-й тур: «Атлетико» – «Лацио», «Селтик» – «Фейеноорд».

«Атлетико»: при победе в Роттердаме выйдет дальше, при других исходах все оставит на последний тур. Тем не менее, букмекеры дают всего 1.10 на проход, да и на первое место – низкие 1.55. Если лишатся плей-офф ЛЧ – 7.00.

«Лацио»: пока второй, но рядом опасный голландский конкурент, который еще и опередит по личным встречам (1:3, 1:0). Победа над «Селтиком» и успех «Атлетико» в Нидерландах выведет итальянцев досрочно. В первое место букмекеры не верят (4.55), а в выход – вполне (1.55).

«Фейеноорд»: очень симпатичен в этой ЛЧ, многое зависит от игры против «Атлетико». Победа здорово поднимет шансы, при ничьей они будут ниже, но все решится в последнем туре. Победа в группе – 5.50, а выход – 1.90.

«Селтик»: любопытно, что он еще не лишился шансов на выход из группы – нужны две победы, а также два победных матча «Атлетико». Это не слишком реально, так что коэффициент 200.00 на проход шотландцев вполне понятен. Да и для третьего места расклады совсем не в пользу – поэтому 30.00.

Группа F: наш любимый микс из суперклубов, но фавориты очевидны

5-й тур: «ПСЖ» – «Ньюкасл», «Милан» – «Боруссия»; 6-й тур: «Боруссия» – «ПСЖ», «Ньюкасл» – «Милан».

«Боруссия»: проход немцев оценивается в 1.47, а первое место – в 2.30. Не проиграть в Милане – и будут совсем близки. В целом, в этой группе пока нет смысла прикидывать расклады заранее – она плотная и непредсказуемая, как и ожидалось.

«ПСЖ»: это фаворит у букмекеров – соответственно 1.25 и 2.20. Многое можно решить уже в ближайшем туре дома против «Ньюкасла».

«Милан»: выйдет за 2.70, а выиграет группу за 11.00. Не победив дома дортмундцев, серьезно ухудшит шансы на плей-офф.

«Ньюкасл»: выход за 4.20, победа в группе – 12.00. Совсем тяжело, еще и играть сейчас в Париже.

Группа G: интрига только одна, и она не касается топ-клубов

5-й тур: «Ман Сити» – «Лейпциг», «Янг Бойз» – «Црвена Звезда»; 6-й тур: «Лейпциг» – «Янг Бойз», «Црвена Звезда» – «Ман Сити».

«Ман Сити»: хватит одного очка в ближайшем матче, чтоб остаться первым, но в этом и изначально никто не сомневался – до группового этапа на итоговое лидерство был коэффициент 1.116.

«Лейпциг»: если сотворит чудо и выиграет группу, то сыграет коэффициент 40.00! Но для этого надо побеждать в Манчестере и еще в последнем туре набирать больше очков, чем англичане.

«Црвена Звезда»: поражение в Швейцарии выбрасывает из еврокубков (первый матч – 2:2), победа – открывает путь в ЛЕ. Ничья – разборки в последнем туре. Третье место сербов оценено в 2.00.

«Янг Бойз»: аналогичный расклад – победа обеспечит ЛЕ, проигрыш – выкинет из евротурниров. Если швейцарцы будут третьими, сыграет коэффициент 1.72.

Группа Н: «Барселона» может придержать интригу

5-й тур: «Шахтер» – «Антверпен», «Барселона» – «Порту»; 6-й тур: «Порту» – «Шахтер», «Антверпен» – «Барселона».

«Барселона»: запутала все расклады, проиграв «Шахтеру». Но едва ли останется без плей-офф – на такое событие дают аж 25.00. Мало кто сомневается и в итоговом первом месте – 1.23.

«Порту»: наверняка придется решать все вопросы дома в игре с «Шахтером». Букмекеры очень верят в португальцев – 1.05 на выход. Но до первого места далековато – 4.20.

«Шахтер»: наверняка выйдет при двух победах, но любой другой исход, скорее всего, приведет только третьему месту. Выход все-таки оценен очень высокими 8.00. А первое место нереально – 100.00.

«Антверпен»: внезапно еще не потерял шансов на третье место. Но нужны две победы (в том числе и над «Барселоной») и поражение «Шахтера» в Португалии. Так что и коэффициент соответствующий – 50.00.

Ждем матчи пятого тура! Они пройдут 28-29 ноября, начиная с 20:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Однажды Шмурнов перевернул шоу на «НТВ-Плюс» одной мегаставкой. С кэфом 91.25!

Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Сити первое место, Маню последнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
мю нужно в стамбуле не допускать повторных ошибок, а именно: не выпускать далота, а выпустить биссаку
и не выпускать каземиро (он как раз на травме)
профит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Я бы фаворитом группы Д назвал Реал Сосьедад. Уж очень хороши они сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий