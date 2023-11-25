Возобновляется ЛЧ – что у букмекеров? 2.30 – вылет «МЮ», 7.00 – провал «Атлетико», и 25.00 – невыход «Барселоны»

Как приятно каждый раз писать эти слова: Лига чемпионов возвращается, а впереди 16 матчей. Вдвойне интересно найти в каждом из них интриги.

Что нужно командам в оставшихся двух турах? Кратко оцениваем каждую.

Группа А: жаркая бойня за второе место и «МЮ» в ней – аутсайдер!

5-й тур: «Галатасарай» – «МЮ», «Бавария» – «Копенгаген»; 6-й тур: «МЮ» – «Бавария», «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Бавария»: досрочно заняла первое место, нет никаких задач. Разве что веселья ради помочь «МЮ» утопиться в еврокубках.

«Копенгаген»: при неудаче в Мюнхене сохранит шансы на второе место, только нужно будет побеждать дома турок. Выход из группы котируется за 2.80.

«Галатасарай»: даже при победе над «МЮ» пока еще не обеспечит себе выход, но очень к этому приблизится, заодно и останется в еврокубках на весну. Букмекеры считают, что у турок больше шансов стать вторыми – 2.30.

«МЮ»: вылетит из ЛЧ при поражении, да и при ничьей выход в плей-офф будет оцениваться низко. Пока что – 3.40 на второе место. А если вообще станет последним? Не такие уж высокие 2.30.

Группа В: три команды на одно место, последний шанс «Севильи»

5-й тур: «Севилья» – «ПСВ», «Арсенал» – «Ланс»; 6-й тур: «Ланс» – «Севилья», «ПСВ» – «Арсенал».

«Арсенал»: наверняка в пятом туре обеспечит себе плей-офф, причем сразу с первого места. Да и двух ничьих для первой строчки вполне хватит. Так что коэффициент на итоговое лидерство смешной – 1.02.

«ПСВ»: просто должен выступить не хуже «Ланса» – тогда будет плей-офф. При равенстве очков – в пользу голландцев личные встречи (1:1, 1:0). Так что и шансы на выход котируются повыше – за 2.00.

«Ланс»: у французов выход из группы оценен в 3.00. Задача тоже понятна – сыграть лучше «ПСВ», чтобы опередить хотя бы на очко.

«Севилья»: с незавидным положением, но мгновенно вернется в борьбу за плей-офф, если победит «ПСВ» (при ничьей их будет мало). На выход пока дают 4.00. Не низковато ли? В последних 11 матчах во всех турнирах испанцы победили лишь однажды.

Группа С: будет ли интрига – зависит от «Браги»

5-й тур: «Реал» – «Наполи», «Брага» – «Унион»; 6-й тур: «Наполи» – «Брага», «Унион» – «Реал».

«Реал»: уже вышел из группы, да и на первое место коэффициент смешной – 1.01. Сложно себе представить, что даже при поражении от «Наполи» испанцы его лишатся.

«Наполи»: для выхода хватит одного балла в последнем туре, да и даже поражение от «Реала» может вывести, если «Унион» обыграет «Брагу». В общем, итальянцы почти в плей-офф, на что намекают и букмекеры коэффициентом 1.02.

«Брага»: нужны две победы и чтобы «Наполи» не победил в Мадриде. Выведут даже четыре очка, но через несколько условий: «Наполи» проиграет в Мадриде, а сама «Брага» сыграет вничью с «Унионом» и в два мяча победит в Неаполе. Выход португальцев оценивается в 14.00 – великовато.

«Унион»: уже в плей-офф не попадет, но есть шансы на третье место, которые котируются за 2.90. Нужно победить «Брагу» и сыграть не хуже ее в последнем туре, или свести ничью в Португалии, но затем обыграть «Реал» и дождаться поражения «Браги» в Неаполе.

Группа D: разборки за два места – первое и третье

5-й тур: «Бенфика» – «Интер», «Реал Сосьедад» – «Зальцбург»; 6-й тур: «Интер» – «Реал Сосьедад», «Зальцбург» – «Бенфика».

«Реал Сосьедад»: вышел в плей-офф и хочет остаться первым – тогда надо сыграть не хуже «Интера» в пятом туре и не проиграть ему в шестом. Коэффициент на итоговое лидерство – 2.76.

«Интер»: даже если уступит в Португалии, все равно получит первое место при победе в последнем туре. Букмекеры не слишком в этом сомневаются – 1.45.

«Зальцбург»: не выйдет в плей-офф, но велики шансы на Лигу Европы. Еще и принимает конкурента дома, имея преимущество в личном матче (2:0 над «Бенфикой»). 1.30 на третье место.

«Бенфика»: у нее третья строчка оценена в 3.20. Задача сложная – не отстать на три очка по итогам пятого тура и побеждать желательно крупно в Австрии.

Группа Е: командам из топ-лиг сильно мешают голландцы

5-й тур: «Лацио» – «Селтик», «Фейеноорд» – «Атлетико»; 6-й тур: «Атлетико» – «Лацио», «Селтик» – «Фейеноорд».

«Атлетико»: при победе в Роттердаме выйдет дальше, при других исходах все оставит на последний тур. Тем не менее, букмекеры дают всего 1.10 на проход, да и на первое место – низкие 1.55. Если лишатся плей-офф ЛЧ – 7.00.

«Лацио»: пока второй, но рядом опасный голландский конкурент, который еще и опередит по личным встречам (1:3, 1:0). Победа над «Селтиком» и успех «Атлетико» в Нидерландах выведет итальянцев досрочно. В первое место букмекеры не верят (4.55), а в выход – вполне (1.55).

«Фейеноорд»: очень симпатичен в этой ЛЧ, многое зависит от игры против «Атлетико». Победа здорово поднимет шансы, при ничьей они будут ниже, но все решится в последнем туре. Победа в группе – 5.50, а выход – 1.90.

«Селтик»: любопытно, что он еще не лишился шансов на выход из группы – нужны две победы, а также два победных матча «Атлетико». Это не слишком реально, так что коэффициент 200.00 на проход шотландцев вполне понятен. Да и для третьего места расклады совсем не в пользу – поэтому 30.00.

Группа F: наш любимый микс из суперклубов, но фавориты очевидны

5-й тур: «ПСЖ» – «Ньюкасл», «Милан» – «Боруссия»; 6-й тур: «Боруссия» – «ПСЖ», «Ньюкасл» – «Милан».

«Боруссия»: проход немцев оценивается в 1.47, а первое место – в 2.30. Не проиграть в Милане – и будут совсем близки. В целом, в этой группе пока нет смысла прикидывать расклады заранее – она плотная и непредсказуемая, как и ожидалось.

«ПСЖ»: это фаворит у букмекеров – соответственно 1.25 и 2.20. Многое можно решить уже в ближайшем туре дома против «Ньюкасла».

«Милан»: выйдет за 2.70, а выиграет группу за 11.00. Не победив дома дортмундцев, серьезно ухудшит шансы на плей-офф.

«Ньюкасл»: выход за 4.20, победа в группе – 12.00. Совсем тяжело, еще и играть сейчас в Париже.

Группа G: интрига только одна, и она не касается топ-клубов

5-й тур: «Ман Сити» – «Лейпциг», «Янг Бойз» – «Црвена Звезда»; 6-й тур: «Лейпциг» – «Янг Бойз», «Црвена Звезда» – «Ман Сити».

«Ман Сити»: хватит одного очка в ближайшем матче, чтоб остаться первым, но в этом и изначально никто не сомневался – до группового этапа на итоговое лидерство был коэффициент 1.116.

«Лейпциг»: если сотворит чудо и выиграет группу, то сыграет коэффициент 40.00! Но для этого надо побеждать в Манчестере и еще в последнем туре набирать больше очков, чем англичане.

«Црвена Звезда»: поражение в Швейцарии выбрасывает из еврокубков (первый матч – 2:2), победа – открывает путь в ЛЕ. Ничья – разборки в последнем туре. Третье место сербов оценено в 2.00.

«Янг Бойз»: аналогичный расклад – победа обеспечит ЛЕ, проигрыш – выкинет из евротурниров. Если швейцарцы будут третьими, сыграет коэффициент 1.72.

Группа Н: «Барселона» может придержать интригу

5-й тур: «Шахтер» – «Антверпен», «Барселона» – «Порту»; 6-й тур: «Порту» – «Шахтер», «Антверпен» – «Барселона».

«Барселона»: запутала все расклады, проиграв «Шахтеру». Но едва ли останется без плей-офф – на такое событие дают аж 25.00. Мало кто сомневается и в итоговом первом месте – 1.23.

«Порту»: наверняка придется решать все вопросы дома в игре с «Шахтером». Букмекеры очень верят в португальцев – 1.05 на выход. Но до первого места далековато – 4.20.

«Шахтер»: наверняка выйдет при двух победах, но любой другой исход, скорее всего, приведет только третьему месту. Выход все-таки оценен очень высокими 8.00. А первое место нереально – 100.00.

«Антверпен»: внезапно еще не потерял шансов на третье место. Но нужны две победы (в том числе и над «Барселоной») и поражение «Шахтера» в Португалии. Так что и коэффициент соответствующий – 50.00.

Ждем матчи пятого тура! Они пройдут 28-29 ноября, начиная с 20:45 по московскому времени.