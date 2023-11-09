Поборется ли «Астана» за плей-офф Лиги Конференций? Узнаем сегодня

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В рамках групповой стадии Лиги Конференций «Астана» проведет матч против «Балкани» (Косово).

В этом матче определится, кто из команд сможет продолжить борьбу за попадание в плей-офф турнира. В случае поражения подопечные Григория Бабаяна с большой долей вероятности вылетят из этой борьбы за два тура до финиша.

Сейчас у «Астаны» 3 очка, ровно столько же, сколько у «Балкани» и «Динамо» (Загреб).

На матч против косоваров астанчане выйдут фаворитом – компания Fonbet на их победу предлагает поставить с коэфициентом 1,92, тогда как на победу гостей – 3,81.

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