«Урал» не побеждает 8 матчей подряд, но идет букмекерским фаворитом против «Рубина»

«Урал» и «Рубин» встретятся в 14-м туре чемпионата России.

Клуб из Екатеринбурга не побеждает в восьми последних матчах: 5 поражений и 3 ничьи. У казанцев на этом отрезке три победы.

«Урал» – фаворит сегодняшней игры по версии букмекеров за 2.34. Победа «Рубина» идет за 3.40, ничья – за 3.30.

Матч в Екатеринбурге состоится 6 ноября и начнется в 16:30 мск.

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«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00